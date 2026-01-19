QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie

Rzecznik MŚP apeluje o ponowną analizę i wydłużenie vacatio legis w sprawie planowanej podwyżki VAT na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych, obawiając się wzrostu cen i kosztów dla firm.

Zmiany te uderzą w małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w handlu i gastronomii, wymuszając kosztowne korekty w systemach sprzedażowych i księgowych.

W Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Finansów pominęło koszty, które poniosą przedsiębiorcy, a także zapewniło zbyt krótki okres konsultacji publicznych.

Zaplanowane na 1 lipca 2026 r. wejście w życie zmian to za mało czasu dla najmniejszych firm na dostosowanie systemów i procedur, co może prowadzić do chaosu i błędów.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyraża poważne zaniepokojenie planowaną podwyżką VAT na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych i apeluje o ponowną analizę kosztów oraz wydłużenie vacatio legis.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie (19.01.2026), Biuro Rzecznika MŚP odniosło się do projektowanych przez Ministerstwo Finansów przepisów dotyczących podwyższenia stawki podatku VAT na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych.

Koszty dla przedsiębiorców

Rzecznik MŚP zwraca uwagę na potencjalne negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców: „Spowoduje to wzrost cen detalicznych na takie produkty, jak również na napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Odnosząc się do tej propozycji, Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że przedsiębiorcy będą musieli przygotować się na poniesienie kosztów wynikających ze zmian, związanych zwłaszcza z odpowiednimi korektami w systemach sprzedażowych (kasy fiskalne, systemy księgowe, modyfikacja bazy towarów). Negatywny wpływ najsilniej odczują małe podmioty działające w branży handlowej i gastronomicznej (…)” – czytamy w komunikacie.

Uderzenie w małe firmy

Komunikat podkreśla, że szczególnie dotkliwe skutki odczują mali, lokalni producenci napojów bezalkoholowych. Rzecznik zauważa, że w Ocenie Skutków Regulacji projektowanej ustawy pominięto koszty, które będą musieli ponieść przedsiębiorcy.

Rzecznik krytykuje również proces legislacyjny, wskazując na zbyt krótki okres konsultacji publicznych: „kolejny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów, w którym przewiduje się istotne podniesienie stawek podatku bez zapewnienia odpowiednio długiego okresu konsultacji publicznych”.

Apel Rzecznika MŚP

W związku z powyższym, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, wnosi o: ponowną, pogłębioną analizę kosztów ustawy dla sektora MŚP; wydłużenie vacatio legis; przeprowadzenie działań informacyjnych adresowanych do przedsiębiorcówk krótki termin na dostosowanie.

Rzecznik podkreśla, że zaplanowane wejście w życie zmian z dniem 1 lipca 2026 r. może być zbyt krótkim okresem na przygotowanie się najmniejszych przedsiębiorców do nowych obowiązków: „Zaplanowane wejście w życie zmian z dniem 1 lipca 2026 r. może być zbyt krótkim okresem na przygotowanie się najmniejszych przedsiębiorców do nowych obowiązków i dostosowanie systemów sprzedażowych, oznaczeń produktów oraz procedur księgowych, aby uniknąć chaosu w obrocie i ryzyka błędów w rozliczeniach” – stwierdzono w komunikacie.