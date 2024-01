i Autor: Lubuska Policja

Szokujące dane

W ślad za inflacją rośnie liczba kradzieży

Wzrost cen to jeden z powodów wzrostu liczby kradzieży. Wpływ na to miało też podniesienie do 800 zł kwoty, od której taki czyn uważany jest za przestępstwo – pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Według danych KGP, najczęściej występujące kwoty kradzieży w przestępstwach stwierdzonych w 2023 r. to 600 zł, stwierdzono 579 takich przestępstw.