Sądny dzień dla frankowiczów. Kluczowy orzeczenie dla klientów tego banku

Getin Noble Bank stawia się ponad prawem? Frankowicze są bezradni w walce z bankiem

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku. To skutek przymusowej restrukturyzacji banku Leszka Czarneckiego, który na przełomie września i października ubiegłego roku przejął Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Trudną sytuację frankowiczów opisywaliśmy w Super Biznesie. Jak wyjaśniał w ekskluzywnej rozmowie z Super Biznesem, mecenas Mikołaj Rusiński zajmujący się sprawami frankowiczów z Kancelarii Adwokackiej Mikołaj Rusiński - "na skutek przymusowej restrukturyzacji z 30 września 2022 r.

Bank ten uzyskał wyjątkowy status. Wszystkie wartościowe aktywa zostały przeniesione na nowy Velo Bank, natomiast kredyty „frankowe” pozostawiono w Getinie. Dodatkowo, nad bankiem roztoczono parasol ochronny w postaci ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Skutki tego są dramatyczne, o czym świadczą historie moich klientów".

Jak mówi Rusiński, jeden z frankowiczów uzyskał prawomocny wyrok na kwotę niemal 200 tys. zł. Mimo to, nie jest w stanie nic z nim zrobić. Getin odmawia dobrowolnego wykonania wyroku, a ustawa o BFG zakazuje wszczynania egzekucji przez komornika. Pieniądze na zawsze pozostaną już na papierze.

Drugi z klientów otrzymał od sądu zabezpieczenie, czyli zgodę na wstrzymanie się z płaceniem rat. Mimo że postanowienie takie jest natychmiast wykonalne, Bank odmówił jego uznania. Wciąż nęka klientów telefonami i pismami, wzywając do zapłaty. Getin wprost wskazał, że nie uznaje skuteczności orzeczenia sądu.

"Mamy więc sytuację, w której Bank stawia się ponad prawem. Przyznaje sobie moc decydowania o tym, co jest skuteczne, a co nie. A my nie mamy mechanizmów pozwalających się przed tym bronić" - twierdzi Rusinowski.

O opinię w tej sprawie Super Biznes zapytał również radcę prawnego dr Remigiusza Stanka, partner w kancelarii STANEK Legal, ekspert ds. prawa bankowego i postępowań podatkowych w Business Centre Club (BCC). Ekspert przyznał wprost, że klienci Getin Noble Bank zostali na lodzie w majestacie prawa. Jak to możliwe?

Ekspert BCC wyjaśnia, że BFG rozstrzygnął o przejęciu Getin Noble Bank za pomocą tzw. instytucji pomostowej czyli instrumentu przewidzianego w ustawie o bankowym funduszu gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji, polegającym na przeniesieniu aktywów podmiotu restrukturyzowanego do nowego podmiotu (tu: Velobank), utworzonego przez BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (utworzony przez 8 banków komercyjnych).

