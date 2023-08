Wielki strajk Ryanaira. Masowe odwoływanie lotów na polskich trasach

Strajk Ryanaira. Firma nie zamierza podnosić pensji pilotom?

Według związków zawodowych działających w irlandzkiej firmie, Ryanair nie przestrzega prawa pomimo obietnic kierownictwa po serii strajków w 2018 roku. „Pięć lat później Ryanair powrócił do starych nawyków i kwestionuje teraz legalność wspomnianego ustawodawstwa” – twierdzą związkowcy.Według nich Ryanair nie chce podpisać nowego układu zbiorowego, dopóki piloci nie wycofają pozwu przeciwko linii lotniczej. Związkowcy twierdzą, że nie pozostaje im nic innego, jak organizować strajki.

Piloci podjęli już działania w weekendy 15 i 16 lipca oraz 29 i 30 lipca. W trakcie strajku, Ryanair został zmuszony do odwołania dziesiątek lotów na lotnisku Charleroi. Loty na lotnisku w Brukseli nie zostały odwołane, ponieważ nie są obsługiwane przez pilotów z Belgii. Na razie strajk Ryanair nie został rozwiązany stąd prośba o włączenie się rządu do negocjacji z przewoźnikiem.

Lista odwołanych lotów linii Ryanair na polskich trasach

Jak podaje serwis eska.pl, 14 sierpnia nie odbędą się loty do Warszawy (godz. 16:05, FR5748) oraz z Warszawy (godz. 20:30, FR5749). We wtorek, 15 sierpnia odwołany został lot z Charleroi do Łodzi (godz. 10:55, FR9884) oraz do Poznania (godz. 18:50, FR4999). 15 sierpnia zostały także odwołane loty z Łodzi (godz. 15:10, FR9885), a także z Poznania (godz. 22:40, FR5000).

Sonda Czy chciałbyś/a pracować w liniach lotniczych? TAK NIE