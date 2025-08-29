Samorządy Województwa Śląskiego i Katowic złożyły wniosek do UOKiK o przejęcie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), zarządzającego lotniskiem w Pyrzowicach.

Celem przejęcia jest zapewnienie stabilnego i uwzględniającego specyfikę regionu zarządzania lotniskiem, a także zabezpieczenie jego strategicznego znaczenia dla województwa śląskiego.

Węglokoks, dotychczasowy większościowy akcjonariusz GTL, zamierza sprzedać swoje akcje za kwotę około 391 mln zł.

Lotnisko Katowice jest jednym z największych lotnisk regionalnych w Polsce

Samorządy chcą przejąć stery nad lotniskiem w Katowicach

Jak podaje UOKiK planowana "koncentracja" ma polegać na zakupie akcji GTL głównego akcjonariusza (42,5 proc. udziałów), Węglokoksu. Koncern miał wyrazić chęć sprzedaży udziałów, które nabyć miałyby samorządy woj. śląskiego (34,9 proc.), oraz miasta Katowice (4,9 proc.). Jak wskazuje UOKiK celem "koncentracji" jest zapewnienie działania zgodnego z "priorytetami polityki publicznej", oraz uzyskanie przez samorządu wpływu na GTL.

Samorządy argumentują, że przejęcie kontroli nad Lotniskiem Katowice jest kluczowe dla zabezpieczenia strategicznego znaczenia lotniska dla województwa śląskiego. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu transportu, dostępności komunikacyjnej oraz sprawnego funkcjonowania infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym.

GTL podaje, że przejęcie kontroli przez samorządy ma zapewnić "zrównoważone zarządzanie", oraz "zachować lokalny charakter właścicielski".

Ile będzie kosztowało przejęcie lotniska w Katowicach?

Jak poinformowali przedstawiciele samorządów na początku 2025 roku, Węglokoks wycenił swój pakiet akcji na kwotę 467 mln zł. Jak jednak podawała "Gazeta Wyborcza" cenę ustalono na 391 mln zł.

Teraz ruch należy do UOKiK. Urząd ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przejęcia akcji GTL przez samorządy.

Lotnisko Katowice to jedno z największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 roku obsłużyło rekordową liczbę 6,39 miliona pasażerów, stając się krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego oraz jednym z największych lotnisk cargo w kraju.

