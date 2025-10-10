Dramatycznie niskie ceny skupu warzyw i owoców zmuszają rolników do oddawania plonów za darmo lub oferowania samozbiorów, by uniknąć pośredników i strat.

Poseł Marek Sawicki (PSL) obwinia PiS za osłabienie organizacji rolniczych, co doprowadziło do zmonopolizowania rynku i niskich cen dla producentów.

Rozwiązaniem problemu, zdaniem Sawickiego, jest wzmocnienie spółdzielczości rolniczej, wzorem krajów UE, gdzie rolnicy zrzeszeni dyktują warunki rynkowe.

Minister Rolnictwa Stefan Krajewski (PSL) przyznaje, że sytuacja jest poważna z powodu warunków pogodowych i nadprodukcji, ale nie przedstawia konkretnych rozwiązań, co rodzi pytania o przyszłość polskiego rolnictwa.

W obliczu dramatycznie niskich cen skupu warzyw i owoców, rolnicy w całej Polsce decydują się na udostępnienie swoich pól i sadów konsumentom. Samozbiory stają się coraz popularniejszą formą sprzedaży bezpośredniej, pozwalającą uniknąć pośredników i oferującą klientom świeże produkty w atrakcyjnych cenach. Jednak, czy to wystarczy, aby uratować polskie rolnictwo przed upadkiem? Rolnicy z niedowierzaniem patrzą na ceny w sklepach i nie mogą zrozumieć, dlaczego ich ciężka praca jest tak nisko wyceniana.

Sprawę niskich cen skupu skomentował poseł PSL Marek Sawicki, który nie szczędził gorzkich słów pod adresem poprzedniej władzy. — Nie chcę powrotu do socjalizmu i regulowania cen. Takie są warunki rynku — mówił w rozmowie z "Faktem". Jednocześnie wskazał na przyczyny kryzysu, obarczając winą Prawo i Sprawiedliwość. Marek Sawicki argumentuje, że to działania PiS doprowadziły do osłabienia pozycji rolników na rynku. — Ponad półtora tysiąca organizacji rolniczych, które budowałem przez lata w ciągu 8 lat rządów PiS, dwie trzecie z nich zostało zlikwidowanych przy użyciu prokuratury Zbigniewa Ziobry. Gdybyśmy mieli organizacje i grupy producenckie, to byłby naturalny partner dla handlu i dla przetwórstwa w kształtowaniu cen — dodał.

Zdaniem posła PSL, celowe osłabianie grup producenckich doprowadziło do zmonopolizowania rynków rolnych w Polsce w latach 2015-23.

Recepta na sukces? Spółdzielczość

Marek Sawicki wskazuje na przykład innych krajów Unii Europejskiej, gdzie rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach rolniczych dyktują warunki na rynku. — W Danii, Holandii i Belgii 98 proc. rolników zrzeszonych jest w spółdzielniach rolniczych i to one dyktują warunki funkcjonowania rynku rolnego. Tam rolnik nie martwi się o cenę jednostkową za litr mleka czy kilogram ziemniaków, tylko martwi się o tak zwaną kwotę rozrachunkową na koniec roku — tłumaczył.

Zapytany o działania obecnego rządu, w którym PSL kieruje resortem rolnictwa, poseł odparł: — Proszę pytać o to ministra rolnictwa. Ja nim nie jestem. Wcześniej komentował: — Nie chcę powrotu do socjalizmu i regulowania cen. Takie są warunki rynku.

Na początku października rolnicy z całej Polski alarmowali w mediach społecznościowych o dramatycznej sytuacji. Niskie ceny skupu zmuszają ich do oddawania plonów za darmo, zamiast ponosić straty związane z ich sprzedażą.

— Jedna z osób przysłała mi nawet zdjęcie papryki po 17,99 zł. To już abstrakcja. Jednak niskie ceny skupu — czyli to, co dostaje rolnik za swoją pracę — to nie tylko problem uprawiających paprykę, ale też ziemniaki, cebulę, marchew, kapustę. Widzę, że coraz więcej rolników zostawia uprawy na polach, nie chcąc brnąć w dodatkowe koszty. Paliwo kosztuje, ludziom trzeba zapłacić — mówił w rozmowie z "Faktem" rolnik Maciej Siekiera z Gałkowic spod Dwikóz (woj. świętokrzyskie).

Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa

Na konferencji prasowej 6 października minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL podkreślił, że obecna trudna sytuacja na rynkach rolnych wynika z wielu przyczyn, w tym z niekorzystnych warunków pogodowych i nadprodukcji niektórych gatunków.

— Z jednej strony trudne warunki pogodowe dotknęły w tym roku wielu producentów, z drugiej stwierdzamy nadprodukcję niektórych gatunków i brak kontraktacji, która zapewnia stabilne ceny — mówił polityk ludowców. Zaznaczył, że rolnicy często nie mają gwarantowanych cen ani umów, które pozwoliłyby im planować produkcję w dłuższej perspektywie. Minister Krajewski przyznał, że sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia konkretnych działań, jednak nie przedstawił konkretnych rozwiązań problemu.

Co dalej z polskim rolnictwem?

Sytuacja polskich rolników jest alarmująca. Niskie ceny skupu, brak stabilnych umów i konkurencja ze strony zagranicznych producentów stawiają ich w trudnej sytuacji. Czy samozbiory to jedyne rozwiązanie? Czy rząd podejmie konkretne kroki w celu wsparcia polskiego rolnictwa? Czas pokaże, czy polskie rolnictwo przetrwa ten kryzys, czy też czeka nas fala bankructw i upadek tradycyjnych gospodarstw. Jedno jest pewne: sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji i systemowych rozwiązań, które pozwolą rolnikom godnie zarabiać na swojej ciężkiej pracy i zapewnią bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

MINISTER ROLNICTWA APELUJE: KUPUJ OD ROLNIKA, NIE W SIECI! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.