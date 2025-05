Nie złożyłeś PIT w terminie? sprawdź, co ci grozi i co możesz zrobić

Spis treści

Każda osoba dorosła przebywająca w sanatorium musi pokryć częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia. Wymóg ten dotyczy również emerytów na turnusach finansowanych przez NFZ. Cena pobytu zależy od standardu pokoju oraz sezonu rozliczeniowego – w niektórych okresach turnusy są droższe, w innych tańsze. Sanatoria, w których pobyty finansuje NFZ, nie ustalają opłat według własnego uznania – określa je Minister Zdrowia. Pobieranie wyższych niż ustalone lub dodatkowych opłat za pobyt jest niedozwolone.

Od 1 maja 2025 roku osoby wybierające się na leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ będą musiały zapłacić więcej niż dotychczas. Ceny wzrosły we wszystkich kategoriach zakwaterowania, do tego stopnia, że za trzytygodniowy turnus w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym trzeba będzie zapłacić nawet kilkaset złotych więcej. Stary cennik obowiązuje tylko do 30 kwietnia 2025. Podwyżki wejdą w życie 1 maja 2025 roku i będą obowiązywać do 30 września 2025 roku.

Warto podkreślić, że pacjent skierowany do sanatorium nie może sam wybrać ani sezonu pobytu, ani rodzaju pokoju – są one określone w skierowaniu. Kuracjusze muszą zaakceptować przydzielone warunki i wnieść odpowiednią opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga! Pacjent ze skierowaniem potwierdzonym przez NFZ nie może być obciążony wyższą opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie niż ta, która wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. W razie nieprawidłowości ma prawo złożyć skargę do NFZ. Zabiegi w ramach leczenia uzdrowiskowego są bezpłatne.

Opłaty za sanatorium NFZ 2025 r. - rozpiętość opłat

Wysokość opłaty, czyli dzienna stawka pobytu, zależy od standardu pokoju oraz sezonu, w którym przypada turnus. Sezon II (droższy) to okres od 1 maja do 30 września. W tym czasie stawki są wyższe - za miejsce w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego trzeba zapłacić 11,90 zł dziennie, a za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 40,90 zł.

W sezonie tańszym opłaty zaczynają się od 10,60 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. Za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym trzeba wtedy zapłacić 32,60 zł.

Szczegółowy wykaz opłat za sanatorium na NFZ

Sezon II (od 1 maja do 30 września) – zakwaterowanie i wyżywienie:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,90 zł

Pokój jednoosobowy w studiu*: 37,40 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,30 zł

Pokój dwuosobowy w studiu*: 24,90 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł

Pokój wieloosobowy w studiu*: 13,60 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł

*Studio to dwa lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

21 dni w sanatorium. Ile kosztują 3 tygodnie sanatorium w 2025 roku?

Ponieważ typowy turnus sanatoryjny trwa 21 dni, stawkę dzienną za pobyt należy pomnożyć przez 21. Całkowity koszt pobytu zależy zarówno od standardu pokoju, jak i od sezonu. Różnice w cenach są znaczące – od 222,60 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w sezonie I, do 858,90 zł za pobyt w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w sezonie II.

Uwaga! Podwyżki wchodzące w życie 1 maja 2025 roku wynikają ze zmiany sezonu na droższy i są identyczne ze stawkami, które obowiązywały od 1 maja do 30 września 2024 roku.

Różnice w opłatach za pobyt w sanatorium

Warto wiedzieć, jaka jest różnica w całkowitej cenie za pobyt jednej osoby (bez wyżywienia) w sanatorium, biorąc pod uwagę najniższy i najwyższy standard w sezonie I i II.

W sezonie I za pobyt 21-dniowy:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 684,60 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 222,60 zł

Różnica między najwyższym a najniższym standardem: 462 zł

W sezonie II za pobyt 21-dniowy:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 858,90 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 249,90 zł

Różnica między najwyższym a najniższym standardem: 609 zł

Jak widać, różnica w opłatach za standard jest znacząca. Jeśli chodzi o różnice między sezonami I i II:

W najwyższym standardzie: 174,30 zł za 21 dni

W najniższym standardzie: jedynie 27,30 zł za 21 dni

3 tygodnie w sanatorium w 2025 roku – koszty pobytu

Sezon II (droższy) – od 1 maja do 30 września 2025 roku21-dniowy turnus w sanatorium:

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 858,90 zł

Pokój jednoosobowy w studiu: 785,40 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 697,20 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 573,30 zł

Pokój dwuosobowy w studiu: 522,90 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 409,50 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 310,80 zł

Pokój wieloosobowy w studiu: 285,60 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 249,90 zł

Inne opłaty za pobyt w sanatorium — za co nie zapłaci NFZ

Czego nie obejmuje refundacja NFZ?

Refundacja NFZ obejmuje jedynie częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz pełne koszty leczenia uzdrowiskowego. To oznacza, że pacjenci muszą przygotować się na dodatkowe opłaty związane z pobytem w sanatorium, takie jak:

Koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem;

Opłaty klimatyczne obowiązujące w miejscowościach uzdrowiskowych;

Opłaty za usługi dodatkowe, takie jak parking, wynajem telewizora czy korzystanie z internetu;

Koszt pobytu opiekuna pacjenta (jeśli taki jest potrzebny);

Zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane bezpośrednio z celem pobytu.

Warto podkreślić, że pacjenci kierowani na leczenie uzdrowiskowe nie ponoszą kosztów samych zabiegów, które są częścią terapii uzdrowiskowej. Jednak, jeśli ktoś chce skorzystać z dodatkowych usług medycznych, niezwiązanych z głównym celem pobytu, będzie musiał za nie dodatkowo zapłacić.

Wyżywienie w sanatoriach – co warto wiedzieć?

Zgodnie z przepisami, sanatoria muszą zapewnić pacjentom całodzienne wyżywienie. Jednak sposób serwowania, jakość i różnorodność posiłków zależy od konkretnej placówki. Każde uzdrowisko samodzielnie ustala dzienną stawkę żywieniową, która powinna odpowiadać potrzebom zdrowotnym kuracjuszy.

Lekarz uzdrowiskowy, na podstawie wywiadu żywieniowego i stanu zdrowia pacjenta, ustala odpowiednią dietę. Nad jej prawidłowością czuwa dietetyk, który dba o dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Uwaga! Sanatoria nie mają obowiązku dostosowywania menu do indywidualnych preferencji dietetycznych, chyba że wynikają one z potwierdzonego stanu zdrowia.

Pacjent wymagający specjalnej diety ze względów zdrowotnych powinien zgłosić to lekarzowi prowadzącemu. W takim przypadku placówka musi uwzględnić jego potrzeby w dobowym jadłospisie. Jednak diety związane z popularnymi trendami żywieniowymi (wegańska, ketogeniczna) mogą nie być respektowane, jeśli nie mają medycznego uzasadnienia.

Dodatkowe koszty i opłaty

NFZ pokrywa większość kosztów leczenia, jednak pacjenci muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami. Wysokość podstawowych opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i zależą one od standardu pokoju oraz sezonu. Pacjenci nie mogą zostać obciążeni wyższymi dopłatami niż przewidują przepisy.

Uwaga! Sanatorium ma obowiązek zapewnić pacjentom opiekę medyczną, zabiegi związane z leczoną chorobą, zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Koszty dodatkowe (parking, telewizor, lodówka, czajnik, wymiana pościeli) nie są uregulowane przepisami i zależą od decyzji kierownictwa placówki. Każdy świadczeniodawca ustala je indywidualnie bez ingerencji Ministra Zdrowia czy NFZ.

Kuracjusze są informowani o dodatkowych kosztach w dniu przyjęcia. Korzystanie z usług dodatkowych jest dobrowolne i wymaga podpisania zgody na wniesienie opłaty. Rozliczenia te podlegają prawu cywilnemu.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.