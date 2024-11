Sanatorium za darmo dla Polaków. Wystarczy wniosek

Rehabilitacja w Polsce

Jak wyjechać na specjalny darmowy turnus rehabilitacyjny przywracający do zdrowia? Do sanatorium w formie turnusu rehabilitacyjnego można wyjechać w ramach prewencji rentowej. Aby skorzystać z możliwości takiego bezpłatnego wyjazdu, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek dla danego pacjenta wypełnia lekarz prowadzący. Robi to według uznania. Jeśli lekarz stwierdzi, że pacjentowi długo przebywającemu na zwolnieniu lekarskim pomoże taki wyjazd, to kieruje go na taką formę podratowania zdrowia i przywrócenia zdolności do pracy.

Lekarz wypełnia wniosek elektronicznie i automatycznie przesyła go do ZUS. Następnie, razem z dokumentacją medyczną, pacjent udaje się do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który to ostatecznie wydaje decyzję o skierowaniu na wyjazd rehabilitacyjny. ZUS ma możliwość skierowania pracownika na 24-dniowy pobyt w sanatorium, ośrodka wyspecjalizowanego w leczeniu określonych schorzeń..

Podczas tego turnusu, ZUS pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem publicznym do ośrodka. W tym czasie pacjent otrzymuje również zwolnienie lekarskie. Czas oczekiwania na turnus rehabilitacyjny jest krótki i wynosi maksymalnie kilka tygodni.

ZUS podkreśla, że można być skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku następujących schorzeń:

narządu ruchu,

narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),

układu krążenia,

układu oddechowego,

psychosomatycznych,

onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,

narządu głosu;

Można też odbywać taką rehabilitację w systemie ambulatoryjnym (codziennie dojeżdża się na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

narządu ruchu,

układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Warto podkreślić, że ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ile czeka się na wyjazd do sanatorium

Bez skorzystania z prewencji rentowej, czas oczekiwania na sanatorium jest znacznie dłuższy i w większości regionów w Polsce wynosi około roku. Najszybsze terminy uzyskują osoby z województwa warmińsko-mazurskiego (3 miesiące), lubelskiego (4 miesiące) oraz z Podlasia, gdzie czeka się jedynie pół roku.