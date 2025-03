Obowiązkowe szczepienia dzieci

Polska, jak wiele krajów, nałożyła obowiązek szczepień. Celem jest eliminacja zagrożeń dla zdrowia publicznego. Szczepienia ograniczają zachorowania. UNICEF podkreśla, że szczepionki "każdego roku ratują życie około 2-3 mln ludzi".

Organizacja zwraca również uwagę na rygorystyczne normy, które muszą spełniać szczepionki, zapewniając, że są one bezpieczne. Szczepienia pomagają ochronić dziecko przed chorobami, mogącymi spowodować poważne powikłania lub śmierć, zwłaszcza u najmłodszych, u których układ odpornościowy dopiero się rozwija. Szczepienie dzieci jest ważne. Jeśli nie będziemy tego robić, wrócą choroby zakaźne takie jak odra, błonica i polio, które już wyeliminowano w wielu krajach" – czytamy na oficjalnej stronie organizacji.

Zatrważający wzrost liczby nieszczepionych dzieci

Niestety, coraz wyraźniej widać niechęć rodziców do szczepienia swoich pociech. Portal Doz.pl, powołując się na raporty stanu zdrowia w Polsce, zauważa, że liczba niezaszczepionych dzieci w 2010 roku wynosiła 3,5 tysiąca, a w 2018 roku już około 40 tysięcy. Z kolei badanie statystyczne NIZP PZH-PIB wykazało, że w latach 2019-2023 liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie – z 48,6 tys. do 87,3 tys. Tendencja ta ma się utrzymać, co oznacza dalsze, potencjalnie niebezpieczne odchylenia od normy.

Sanepid wkracza do akcji

W marcu Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski ogłosił, że w kwietniu ruszy ogólnopolska kontrola kart szczepień, która ma przygotować grunt pod wymianę papierowych wersji na zintegrowany system elektroniczny. Dzięki temu inspektoraty sanitarne będą mogły skuteczniej kontrolować przestrzeganie obowiązku szczepień i wnioskować o nałożenie kary na osoby, które się od niego uchylają.

Kary dla rodziców odmawiających szczepienia dzieci

Kary finansowe zaczynają się od 500 zł. Należy jednak pamiętać, że nie zostaną one nałożone od razu. W pierwszej kolejności Powiatowy Inspektorat Sanitarny wyśle upomnienie, wzywając do dopełnienia obowiązku. Jeśli najniższy wymiar kary nie przyniesie pożądanego rezultatu, grzywna zostanie zwiększona do nawet kilku tysięcy złotych. Najwyższa możliwa kara to aż 50 tys. zł na jednego rodzica.