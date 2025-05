Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7000 zł? Jutro głosowanie w Sejmie

Erste kupuje Santander Bank Polska za 7 miliardów złotych

Erste kupuje 49% udziałów w Santander Bank Polska i 50% w Santander TFI. Transakcję wyceniono na 7 mld zł. Finalizacja ma nastąpić do końca 2025 roku. Erste to potężna grupa bankowa z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, obsługująca 17 mln klientów. Dla niej to ekspansja, dla Santandera – wycofanie się z bankowości uniwersalnej w Polsce.

Zmiana nazwy Santander i rebranding placówek w 2026 roku

Rebranding Santander Bank Polska ma ruszyć już w pierwszej połowie 2026 roku – pod warunkiem, że transakcja zostanie zatwierdzona przez odpowiednie instytucje nadzoru. Oznacza to kompleksową zmianę identyfikacji wizualnej – od szyldów i placówek, po aplikacje, karty i bankomaty.

Nowy inwestor nie będzie zainteresowany utrzymywaniem marki, która jednoznacznie kojarzy się z konkurencyjną grupą bankową. Zamiast charakterystycznej czerwieni Santandera, klienci zobaczą logo Erste – w odcieniach niebieskiego i bieli. Wraz z tym ruszy porządkowanie oferty produktowej.

Dla klientów oznacza to zmiany „na zewnątrz”, ale nie w umowach – dotychczasowe konta i kredyty zachowają ważność. Bank w kolejnych miesiącach zacznie jednak wymieniać karty, logotypy w aplikacjach i materiały marketingowe na nowe.

Nowa aplikacja George zastąpi Santander Mobile

Erste Group korzysta na wszystkich swoich rynkach z jednej aplikacji – George. To nowoczesne rozwiązanie z dużymi możliwościami personalizacji, które ma zastąpić obecną aplikację Santander Mobile. Wersja polska zostanie prawdopodobnie rozszerzona o lokalne funkcje, np. Blik.

Choć wdrożenie nowego systemu nie nastąpi od razu, wiele wskazuje na to, że do 2027 roku klienci mogą spodziewać się pełnej transformacji cyfrowej – z nową aplikacją, interfejsem bankowości internetowej i kartami z logo Erste.

Co dalej z Santander Consumer Bankiem?

Choć „duży” Santander Bank Polska znika z rynku, marka Santander nie zniknie całkowicie – w Polsce pozostanie jeszcze Santander Consumer Bank. To wyspecjalizowana instytucja zajmująca się kredytami konsumenckimi oraz ofertą oszczędnościową.

W odróżnieniu od banku detalicznego, Consumer Bank nie prowadzi kont osobistych ani nie wydaje kart debetowych. Skupia się głównie na finansowaniu zakupów, pożyczkach gotówkowych i produktach lokacyjnych. Co więcej, Grupa Santander planuje wykupić pozostałe 60% udziałów tej spółki, aby mieć nad nią pełną kontrolę.

