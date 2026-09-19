Pilna reakcja Orlenu na doniesienia o wstrzymaniu dostaw z Arabii Saudyjskiej.

Skąd Orlen weźmie teraz ropę? Nowe kontrakty i dywersyfikacja.

Co z uszkodzonym ropociągiem? Stanowisko Ministerstwa Energii.

Dlaczego dostawy od Saudi Aramco są tak ważne dla Europy?

Czy Orlen ma problemy z dostawami ropy od Saudi Aramco?

Piątkowy poranek przyniósł niepokojące informacje dla całej Europy. Agencja Bloomberg, powołując się na swoje źródła, podała, że saudyjski gigant naftowy Saudi Aramco poinformował swoich europejskich klientów o odwołaniu planowanych na październik dostaw ropy. Decyzja ma dotyczyć wszystkich odbiorców na Starym Kontynencie, a jednym z kluczowych partnerów saudyjskiej firmy jest właśnie polski koncern Orlen.

Co na to polski gigant? Orlen nie odniósł się wprost do pytania, czy otrzymał taką informację od Saudi Aramco. Zamiast tego firma wydała komunikat, w którym uspokaja rynek i kierowców. Koncern Orlen zapewnia, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii grupy są w pełni zabezpieczone, a ciągłość ich pracy nie jest zagrożona. Firma podkreśliła, że na bieżąco monitoruje sytuację i elastycznie reaguje na zmiany na globalnym rynku.

Dostawy ropy do Polski oraz pozostałych rafinerii Grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie. Ciągłość pracy wszystkich rafinerii Grupy Orlen pozostaje niezagrożona – poinformował koncern Orlen w komunikacie.

Firma zastrzegła jednocześnie, że nie komentuje szczegółów handlowych dotyczących relacji z poszczególnymi dostawcami.

Skąd Orlen sprowadzi ropę?

Kluczem do zrozumienia spokoju, jaki prezentuje Orlen, jest słowo „dywersyfikacja”. To nie jest tak, że koncern został na lodzie. Firma od dawna stawia na różnych dostawców, właśnie po to, by uniezależnić się od problemów w jednym regionie świata. I teraz ten plan jest realizowany.

Orlen poinformował, że w związku z obecną sytuacją na rynku surowcowym, aktywnie działa, by zapewnić stabilność dostaw. W odpowiedzi na niestabilną sytuację, Grupa Orlen kontraktuje dodatkowe wolumeny ropy naftowej z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii oraz obu Ameryk. Część zapotrzebowania pokrywa też umowa z norweskim Equinorem, zawarta jeszcze w sierpniu. W ostatnich dniach dla rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie zakontraktowano łącznie 16 dodatkowych dostaw surowca. To konkretne działanie, które ma pokazać, że firma panuje nad sytuacją.

Co dalej z uszkodzonym ropociągiem w Arabii Saudyjskiej?

Problemy Saudi Aramco nie wzięły się znikąd. Są one bezpośrednio związane z atakami dronów, do których przyznały się bojówki sprzymierzone z Iranem. Celem stał się strategiczny ropociąg Wschód-Zachód (Petroline), który pozwala na transport ropy z pominięciem niestabilnej cieśniny Ormuz. Jego uszkodzenie wstrzymało przepływ około 4 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi blisko 4% światowej podaży i natychmiast podbiło ceny surowca.

Sprawą zajął się też polski rząd. Minister energii Miłosz Motyka zapewnił, że Polska posiada odpowiednie rezerwy surowca, a kluczowy ropociąg Wschód-Zachód ma zostać naprawiony w ciągu kilkunastu dni. Minister powołał się na rozmowy z saudyjskimi odpowiednikami. Podobne informacje przekazywał wcześniej amerykański minister energii Chris Wright, który mówił o „krótkiej i tymczasowej przerwie” w działaniu magistrali.

Dlaczego dostawy od Saudi Aramco są tak ważne dla Europy?

Arabia Saudyjska to jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, a jej stabilne dostawy są fundamentem dla gospodarek wielu krajów, w tym europejskich. Ropociąg Wschód-Zachód stał się w ostatnich miesiącach kluczową alternatywą dla transportu przez cieśninę Ormuz, gdzie regularnie dochodzi do napięć z udziałem Iranu. Każde zakłócenie na tej trasie natychmiast odbija się na globalnych cenach ropy, a w konsekwencji – na cenach paliw na stacjach.

Choć Orlen i polski rząd uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, globalny rynek pozostaje nerwowy. Szybka naprawa saudyjskiego ropociągu i skuteczne zastąpienie ewentualnych braków w dostawach przez firmy takie jak Orlen będą kluczowe dla utrzymania stabilności cenowej w najbliższych tygodniach. Na razie jednak, jak wynika z komunikatów, polskie rafinerie mają pracować bez zakłóceń.

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