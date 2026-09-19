Seniorzy nie chcą do dyskontów

Dyskonty są najpopularniejszym miejscem zakupów w Polsce, ale wśród osób 60 plus sytuacja wygląda inaczej. Według raportu YouGov „Silver – generacja przyszłości” udział wydatków tej grupy w dyskontach wynosi 34 proc. Dla porównania, wśród wszystkich gospodarstw domowych jest to 44 proc.

Seniorzy częściej zaglądają natomiast do supermarketów oraz sklepów tradycyjnych.

Dlaczego? Liczy się przede wszystkim bliskość. Aż 80 proc. osób 60+ wybiera sklepy położone niedaleko domu. Dla wielu klientów ważna jest także możliwość porozmawiania ze sprzedawcą czy spotkania znajomych.

– Dla silversów kluczowa jest lokalność. Cena nie zawsze jest dla nich najważniejszym kryterium – mówi Ewa Sech, commercial director w YouGov.

Zakupy nawet codziennie

Seniorzy niekoniecznie robią wielkie zakupy raz w tygodniu. Wręcz przeciwnie. Osoby 60+ odwiedzają sklepy średnio codziennie, a podczas jednej wizyty wydają około 46 zł.

To oznacza, że dla handlowców liczy się nie tylko wielkość pojedynczego koszyka, ale przede wszystkim częstotliwość wizyt.

Co ciekawe, aż 60 proc. silversów deklaruje, że lubi robić zakupy. Dla części z nich jest to nie tylko sposób na uzupełnienie lodówki, ale także element codziennego życia.

Świeże produkty zamiast wielkich zapasów

Sposób robienia zakupów również różni się od tego, co robią młodsi konsumenci. Seniorzy częściej kupują na bieżąco, szczególnie świeżą żywność.

W ich koszykach częściej pojawiają się ryby, mięso i owoce. Chętnie sięgają również po bakalie, ciastka czy praliny.

Za to zdecydowanie rzadziej kupują napoje gazowane, chłodzone dania gotowe, piwo i cydr oraz soki i napoje niegazowane.

Seniorzy nie są też zwolennikami robienia ogromnych zapasów. W przypadku kosmetyków i chemii gospodarczej częściej wybierają małe zakupy i polują na okazje.

Liczy się jakość i znana marka

Co jeszcze wyróżnia klientów 60 plus? Przywiązanie do tego, co znają i lubią.

Ponad połowa, czyli 53 proc. silversów deklaruje, że częściej kupuje produkty, które lubi, podczas gdy wśród ogółu gospodarstw jest to 46 proc. Na jakość zwraca uwagę 47 proc. tej grupy, wobec 45 proc. wszystkich gospodarstw.

Seniorzy częściej wybierają również produkty markowe. Taką preferencję deklaruje 31 proc. z nich, podczas gdy w całej populacji jest to 26 proc.

Dla producentów i sklepów to jasny sygnał. Samo obniżenie ceny może nie wystarczyć. Klient 60 plus chce znać produkt, mieć do niego zaufanie i wiedzieć, że dostaje dobrą jakość.

Seniorzy stają się więc coraz ważniejszą siłą polskiego handlu. Nie tylko dlatego, że wydają dużo. Przede wszystkim dlatego, że wracają do sklepów bardzo często.

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