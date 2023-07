Sebastian Kulczyk sprzedaje dziedzictwo swojego ojca! Zarobi na tym 700 mln euro

Sebastian Kulczyk sprzedaje swoje udziały w spółce zarządzającej autostradą A2

"Francuski fundusz infrastrukturalny Meridiam zamierza kupić od Sebastiana Kulczyka udziały w spółkach, które zbudowały i zarządzają Autostradą Wielkopolską" – informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu". Gazeta podała, że Komisja Europejska opublikowała notatkę, z której wynika, że otrzymała zgłoszenie koncentracji.

"Zgodnie z nim Meridiam SAS zamierza pośrednio nabyć 100 proc. udziałów w firmie KI One, do której należy 23,8 proc. akcji AWSA i 40 proc. akcji AWSA40. Obecny udział Meridiama w tych spółkach to odpowiednio 26,3 i 40 proc. Oprócz AWSA i AWSA II fundusze z francuskiej grupy kupią akcje spółki Autostrada Eksploatacja, odpowiadającej za utrzymanie trasy A2, oraz budowlanej A2 Route" – czytamy w "PB".

Dziennik informuje, że choć wartości transakcji nie podano, to z jej nieoficjalnych informacji wynika, ze chodzi o ok. 700 mln euro.

Budowa A2 "dla Jana Kulczyka był to coś więcej niż tylko biznesowy projekt"

Autostrada Wielkopolska (AWSA) to spółka koncesyjna założona przez Jana Kulczyka w 1992 r. do budowy w Polsce dróg szybkiego ruchu. W latach 2002-04 zbudowała odcinek A2 Konin - Nowy Tomyśl, który jako jedyny w kraju został sfinansowany wyłącznie prywatnego kapitału. Jej siostrzana firma, czyli AWSA II, zbudowała natomiast trasę Nowy Tomyśl - Świecko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Powstał przed EURO 2012. Oba liczą w sumie 255 km. Ich budowa pochłonęła 2,4 mld euro - czytamy w "PB". To jeden z największych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej.

