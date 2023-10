Sejm po wyborach 2023. Zarobki i przywileje posłów

W Sejmie się dorobisz! Obiad za 20 zł i pożyczka na mieszkanie 3 procent

Do polityki nie idzie się dla pieniędzy? Bzdura. Nieważne czy są czasy "zaciskania pasa" czy okres prosperity, w kraju na dorobku jakim jest Polska, utrzymuje się z podatków 460 posłów i 100 senatorów. Do tego cały parlament obsługuje "prawdziwa armia" pracowników. Wysokie zarobki na tle pensji zwykłego Kowalskiego, to mało dla polityków-parlamentarzyści żyją na koszt państwa.

Stołówka parlamentarna od lat ma ceny za obiad sprzed co najmniej 20 lat. Jak donosi "Fakt" ceny w sejmowej restauracji w 2023 roku nie zmieniły się tak, jak zmieniły się w praktycznie każdej restauracji w kraju. Obecnie za obiad dwudaniowy trzeba zapłacić 20 zł. Za porcję twarożku 5 zł, sałatkę jarzynową 8 zł, pączka 3,50 zł, kawę 5,50 zł, herbatę 4 zł, kompot 1,50 zł, a za sałatkę z łososiem 13 zł.

Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest wyłącznie w formie pożyczek, których oprocentowanie wynosi 3% od pożyczki udzielonej na okres do 12 miesięcy oraz 4% od pożyczki udzielonej na okres do 24 miesięcy. Odsetki są liczone od pełnej kwoty i ich wysokość nie ulega zmniejszeniu w przypadku jej wcześniejszej spłaty.

Wysokie zarobki to nie wszystko

Przede wszystkim podstawowe wynagrodzenie posła, to 12 826,64 zł brutto, czyli "do ręki" 9073 zł. Do zarobków posła dolicza się również nieopodatkowana dieta poselska wynosząca 4008,33 zł. Łącznie daje to 13 081 zł miesięcznie.

Każdy z nich zobligowany jest do zasiadania w komisjach. Najlepiej być przewodniczącym, albo zastępcą.

"Przewodniczący komisji otrzymuje 20 proc. uposażenia, czyli około 2565 zł brutto. Zastępca przewodniczącego otrzymuje 15 proc. uposażenia czyli blisko 1924 zł brutto. Przewodniczący stałych podkomisji mogą liczyć na dodatkową wypłatę 10 proc. uposażenia czyli 1283 zł. Przy łączeniu dwóch lub więcej funkcji poseł maksymalnie może dorobić 35 proc. do zarobków podstawowych"- podaje Polsat News.

Poseł nie martwi się o biuro czy zakwaterowanie. Tu również z pomocą przychodzą publiczne pieniądze, z budżetu państwa. W zależności gdzie poseł sobie zażyczy może mieszkać w hotelu poselskim, albo dostać zwrot kosztów wynajmu mieszkania w Warszawie.

Polsat News informuje, że "na utrzymanie biura poselskiego oraz wynagrodzenia dla pracowników parlamentarzysta otrzymuje ryczałt 19 tys. zł. Do tego dochodzi również możliwość zakwaterowania w hotelu poselskim lub maksymalnie 2200 zł na wynajem mieszkania w Warszawie".

Do tego należy wymienić bezpłatny transport publiczny, komunikacja miejska, loty krajowe, zwrot wydatków za paliwo, immunitet poselski, darmowa poczta, referencyjne świadczenia zdrowotne.

Wszystko to pokazuje, że posłowie i senatorowie żyją w oderwaniu od ekonomicznej rzeczywistości społeczeństwa (nie interesują ich ceny paliw czy oprocentowanie kredytów, ani drożyzna), a to oni podejmują ważne decyzje.

