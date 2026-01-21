Sejm chce ograniczyć sprzedaż alkoholu! Posłowie szykują dwa projekty

Sejm zajmuje się dwoma projektami ustaw (Lewicy i Polski 2050) mającymi na celu ograniczenie dostępności i promocji alkoholu w Polsce.

Projekt Lewicy proponuje całkowity zakaz reklamy alkoholu (w tym piwa), zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych i w godzinach 22:00-6:00 w całym kraju.

Projekt Polski 2050 zakłada bezwzględny zakaz publicznej reklamy alkoholu i rozszerza uprawnienia gmin do wprowadzania nocnych zakazów sprzedaży.

Wiele krajów europejskich, a także wybrane miasta w Polsce, stosują już nocne ograniczenia w sprzedaży alkoholu.

Po intensywnej debacie nad reformą wymiaru sprawiedliwości i innymi kluczowymi kwestiami, Sejm skierował swoją uwagę na problem spożycia alkoholu w Polsce. Posłowie przeprowadzili pierwsze czytania dwóch projektów ustaw, których celem jest ograniczenie dostępności i promocji napojów alkoholowych.

Projekty Lewicy i Polski 2050 – wizje ograniczenia dostępu do alkoholu

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, złożony przez Lewicę, przewiduje szereg radykalnych zmian dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu. Jedną z nich jest całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa.

Ponadto, projekt Lewicy wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju, czyli od godz. 22:00 do 6:00.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji, który złożyła Polska 2050, przewiduje wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy m.in. napojów alkoholowych. Dodatkowo, projekt ten rozszerza uprawnienia dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.

Nocna prohibicja w Europie i Polsce

Wiele krajów europejskich stosuje ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Należą do nich m.in. Irlandia, Portugalia, Słowenia, Estonia, Szwecja, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa. W Polsce już zostały wprowadzane nocne zakazy sprzedaży alkoholu (zazwyczaj 22:00-6:00) w wybranych miastach i dzielnicach (np. w Krakowie, a od listopada 2025 r. także w części Warszawy).

