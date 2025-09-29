Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która oddaje nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i implementuje unijne przepisy MiCA.

Nowa ustawa wprowadza odpowiedzialność karną (do 10 mln zł grzywny lub do 2 lat więzienia) za nielegalną emisję tokenów i świadczenie usług bez zgłoszenia KNF.

Przepisy mają chronić inwestorów, gdyż aż 20% Polaków inwestujących w kryptoaktywa (18% populacji) deklaruje, że padło ofiarą oszustwa.

Ustawa obejmie nadzorem KNF również internetowe kantory walutowe, wprowadzając m.in. obowiązek prowadzenia indywidualnych rachunków płatniczych dla klientów

Nowe ramy prawne dla kryptoaktywów w Polsce: implementacja MiCA i rola KNF

Sejm w Polsce podjął przełomową decyzję, uchwalając ustawę o rynku kryptoaktywów, która ma na celu uregulowanie dynamicznie rozwijającego się sektora cyfrowych aktywów. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 230 posłów, przy 196 głosach przeciw, co świadczy o istotnej debacie, jaką wywołała ta kwestia. Teraz dokument trafi do Senatu. Kluczowym elementem nowych regulacji jest implementacja unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma ujednolicić przepisy dotyczące kryptoaktywów na terenie całej Unii Europejskiej.

Ustawa przewiduje, że nadzór KNF nad kryptoaktywami będzie sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF zostanie wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne, co ma zapewnić skuteczność działania i bezpieczeństwo obrotu. Oznacza to, że podmioty działające na rynku kryptoaktywów, w tym emitenci tokenów powiązanych z aktywami (ARTs) i tokenów będących e-pieniądzem (EMTs), a także dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, będą musieli dostosować się do nowych wymogów. Doprecyzowane zostaną ich obowiązki, co ma zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność. W ten sposób rząd dąży do stworzenia stabilnego i bezpiecznego środowiska dla innowacji w sektorze finansowym, jednocześnie minimalizując ryzyka związane z rynkiem kryptowalut.

Ochrona inwestorów i kary za naruszenia: walka z oszustwami na rynku

Ustawa o rynku kryptoaktywów ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia ochrony inwestorów i klientów, którzy operują na tym często niestabilnym i ryzykownym rynku. Jak podkreślał wiceminister finansów Jurand Drop, na polskim rynku dotychczas brakowało kompleksowych przepisów, które chroniłyby osoby inwestujące w kryptoaktywa przed oszustwami. Statystyki są alarmujące – aż 20% inwestujących Polaków deklaruje, że padło ofiarą jakiegoś oszustwa czy nadużycia, co pokazuje skalę problemu i pilną potrzebę wprowadzenia regulacji.

Nowe przepisy dają KNF szereg narzędzi do walki z nieuczciwymi praktykami. W przypadku naruszenia przepisów, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych, które służą do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Jest to istotny krok w kierunku ochrony konsumentów, umożliwiający szybkie identyfikowanie i blokowanie podmiotów działających niezgodnie z prawem.

Co więcej, ustawa przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane w związku z nielegalną emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF. Sprawcom najpoważniejszych naruszeń będzie groziła wysoka grzywna w wysokości do 10 milionów złotych, a także kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Tak surowe sankcje mają odstraszać potencjalnych oszustów i zwiększać bezpieczeństwo na rynku. Wprowadzenie kar za nielegalną emisję tokenów ma zniechęcić do prowadzenia działalności poza nadzorem i budować zaufanie do regulowanego rynku.

Kantory internetowe pod lupą KNF: bezpieczeństwo środków klientów

W ramach kompleksowej regulacji rynku kryptoaktywów, nowe przepisy Sejmu obejmą również internetowe kantory walutowe, które dotychczas funkcjonowały w dużej mierze poza ścisłym nadzorem. Zgodnie z ustawą, kantory te mają zostać objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ta zmiana ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze wymiany walut cyfrowych, gdzie ryzyko utraty środków przez klientów jest szczególnie wysokie.

Ustawa zakłada m.in. obowiązek, aby każdy kantor internetowy prowadził dla swoich klientów indywidualny rachunek płatniczy. Jest to kluczowe rozwiązanie, które ma na celu ochronę pieniędzy klientów, a także umożliwienie im swobodnego dysponowania swoimi środkami w dowolnym momencie. Indywidualne rachunki zapewnią, że środki każdego użytkownika będą oddzielone od kapitału operacyjnego kantoru, co znacząco zminimalizuje ryzyko w przypadku ewentualnych problemów finansowych podmiotu.

Taka regulacja kantory internetowe ma również ułatwić KNF monitorowanie transakcji i zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co jest istotnym aspektem bezpieczeństwa państwa. Wzrost świadomości Polaków na temat inwestowania w kryptoaktywa, potwierdzony danymi Ministerstwa Finansów wskazującymi, że 18% obywateli ma doświadczenie z kryptoaktywami, podkreśla pilność i wagę wprowadzenia tych zmian. Dzięki nowym przepisom, inwestorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, wiedząc, że ich środki są chronione przez instytucję nadzorczą.

