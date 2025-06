Sejm zajmie się kolejnymi etapami deregulacji. Na tapecie trzy projekty

Sejm wznawia obrady, posłowie zajmą się deregulacją

W czwartkowy poranek 26 czerwca Sejm RP powrócił do pracy, a na agendzie znalazły się kolejne projekty deregulacyjne. Obradowane będzie wprowadzenie zmian w Kodeksie karnym skarbowym oraz w Ordynacji podatkowej. Projekt ten ma na celu uproszczenie obowiązków administracyjnych dla podatników. To w praktyce ma oznaczać mniejsze kary za drobne przewinienia, które nie generują bezpośrednich strat w podatkach. Ma to dać przedsiębiorcom margines błędu, w razie pomyłek podatkowych, który nie będzie skutkował wysokimi karami.

Kolejny projekt deregulacyjny dotyczy zmian w postępowaniach cywilnych i Kodeksie cywilnym. Zmiany te mają wprowadzić dwustronną komunikację elektroniczną w postępowaniach sądowych, w celu usprawnienia obiegu dokumentów i zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia dostępności wymiaru sprawiedliwości.

odatkowo, projekt promuje alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacje, co ma być szansą na szybsze i bardziej polubowne zakończenie konfliktów.

Koniec ery papierowego KRS: dostęp do danych online

Ostatni z projektów deregulacyjnych, nad którymi będzie obradował Sejm dotyczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Autorzy projektów planują zlikwidować obowiązek publikowania wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co więcej, chcą umożliwić dostęp do danych KRS przez nowoczesne interfejsy sieciowe. To oznacza, że informacje o firmach będą łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych – przedsiębiorców, inwestorów, kontrahentów.

Według harmonogramu prac Sejmu, pierwsze czytanie projektów deregulacyjnych ma odbyć się o godzinie 14:45 i zakończyć o 17.15. Po zakończeniu czytania wszystkie kluby parlamentarne będą mogły wygłosić 15-minutowe oświadczenia, kołom parlamentarnym będzie przysługiwało 5 minut.

