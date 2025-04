i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Senat

Kto zagłosował "za"

Senat zdecydował ws. składki zdrowotnej. Co zrobi prezydent Duda?

Senat nie wniósł w środę poprawek do ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Zmiana wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie ok. 4,6 mld zł. Według zapewnień Ministerstwa Finansów, luka zostanie pokryta z budżetu państwa. Co w tej sprawie zrobi prezydent Andrzej Duda?