PIT-11A dla emerytów

Na zwrot podatku mogą liczyć emeryci, których roczne świadczenie emerytalne - wraz z 13. i 14. emeryturą - nie przekroczyło 30 tys. brutto. Jak donosił w listopadzie ubiegłego roku Fakt, seniorzy mogą liczyć na zwrot podatku wyłącznie z tego tytułu nawet w wysokości 412 zł. Wszystko zależy jednak od poziomu miesięcznych emerytur - w najkorzystniejszej sytuacji mają znajdować się osoby pobierające świadczenie w wysokości 2100 zł brutto.

ZUS wystawi PIT-11A, jeśli senior otrzymywał emeryturę przez cały rok i z rozliczenia tej emerytury wynika kwota nadpłaty. Można oczywiście z zeznaniem podatkowym nic nie robić, bo to przygotowane przez administrację skarbową zostanie 30 kwietnia 2024 r. automatycznie zaakceptowane. Jak jednak otrzymać pieniądze szybciej?

Zwrot podatku dla emerytów

Jeśli emeryci i renciści, którzy dostali PIT-11A (a więc ci, którzy mają nadpłaty) nic nie zrobią do 30 kwietnia, to zwrot podatku najprawdopodobniej nastąpi do końca lipca 2023 roku. Zgodnie z ustawą organy skarbowe mają obowiązek rozliczyć zeznanie podatkowe do 3 miesięcy od daty złożenia. Jeśli jednak rozliczymy się przez internet, urząd będzie miał tylko 45 dni na to, by przelać nam należne pieniądze.

Jak dostać szybko zwrot podatku?

Emeryci, którzy mają nadpłatę, mogą zalogować się do usługi Twój e-PIT – wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać usługę Twój e-PIT. To w niej są zeznania PIT-37 przygotowane przez administrację skarbową. W zeznaniu trzeba sprawdzić, czy mamy nadpłatę. Jeśli emeryt nie chce korzystać z ulg i preferencji, a więc zgadza się z zeznaniem przygotowanym przez skarbówkę, to trzeba je zaakceptować. Przy korzystaniu z ulg i preferencji trzeba samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Warto to zrobić jak najszybciej, żeby wcześniej dostać pieniądze.

