Seniorze! Tak wzrosną dodatkowe świadczenia emerytalne

Dodatki emeryckie po waloryzacji

Dodatki emeryckie mogą pójść w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wzrostu płac w Polsce. To bardzo ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur, rent i kluczowych dodatków dla seniorów takich jak m.in. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek kombatancki. Z danych GUS wynika, że w ciągu roku średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 11,2 proc, zaś w ciągu miesiąca o 1,7 proc. Jeśli zestawimy te dane z inflacją na poziomie 6,6 proc i przeliczymy według odpowiedniego wzoru matematycznego, biorąc pod uwagę tak zwany realny wzrost płac, to wyjdzie nam wskaźnik waloryzacji na poziomie 7,64 proc. O tyle właśnie mogłyby pójść w górę zarówno emerytury i renty, jak i dodatki dla seniorów. Jeśli taka waloryzacja weszłaby w życie, to najbardziej w górę poszedłby dodatek do renty inwalidy wojennego, który to wzrósłby o 86,11 zł dochodząc tym samy do kwoty 1213,23 zł. O sumę 22,49 zł wzrosłyby takie dodatki jak: pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie. Bardzo mały wzrost, bo jedynie o nieco ponad 3 zł, wzrośnie dodatek kompensacyjny. Wszystkie dodatki z kwotami przed i po waloryzacji prezentujemy w galerii.

