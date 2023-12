Dramat emerytów na święta! Drożyzna pożera emerytury

Waloryzacja rent i emerytur 2024

Waloryzacja emerytur to podwyżka świadczenia dla seniorów według specjalnego wskaźnika. Głównym zadaniem waloryzacji jest zniwelowanie skutków inflacji w portfelach emerytów. Gdyby takich podwyżek nie było, to sytuacja ekonomiczna seniorów dopiero byłaby dramatyczna, choć i tak wciąż wielu ledwo wiąże koniec z końcem. Wyliczając wskaźnik waloryzacji, bierze się pod uwagę wiele czynników, m.in. inflację oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie dane dotyczące wynagrodzeń. Okazało się, że odnotowano wzrost płac w zestawieniu rok do roku aż o 11,8 proc., a w zestawieniu miesiąc do miesiąca (grudzień 2023 do listopada 2023) o 1,7 proc. Jeśli zestawimy te dane z ostatnimi danymi dotyczącymi inflacji, która w listopadzie wyniosła 6,6 proc. i zastosujemy odpowiedni system przeliczenia, to okazuje się, że najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur wynosi 7,64 proc. To stosunkowo niewiele, bo tak naprawdę minimalnie wyrównuje to inflacyjną drożyznę. W związku z tym właśnie o 7,64 proc. mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne i renty. O ile dokładnie może pójść w górę przeciętna emerytura? Zgodnie z tym wskaźnikiem średnia emerytura w Polsce, która wynosi 3 tys. zł, poszłaby w górę o 229 zł. Natomiast najniższa emerytura z poziomu 1588,44 zł wzrosłaby o 121 zł. Najwyższej podwyżki mogliby spodziewać się seniorzy z emeryturą na poziomie 5 tys. zł. Ich świadczenie wzrosłoby o 382 zł. Pełny zestaw emerytur po podwyżce o 7,64 proc. przedstawiamy w galerii.

