Seniorzy dostają ten ważny dokument za darmo. Pozostali muszą słono płacić

Paszport w Polsce

Paszport to ważny dokument, który umożliwia nam przekraczanie granic wielu państw. Niestety, nie wszędzie uda się przyjechać lub przylecieć jedynie z dowodem osobistym w dłoni. Zatem szczególnie w okresie okołowakacyjnym w urzędach wydających paszporty ustawiają się długie kolejki. Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju. Wniosek o paszport może złożyć każdy obywatel, który ukończył 18. rok życia. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składa rodzić lub opiekun prawny. Osoby, które przebywają poza Polską, mogą załatwić formalności w konsulacie. Jednak większość musi za paszport zapłacić. Standardowa opłata wynosi 140 złotych. Jednak są wyjątki od tej reguły. Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 12. roku życia to 30 zł. W przypadku dzieci od 12. do 18. roku życia opłata paszportowa wynosi 70 zł. Zniżka przysługuje także studentom do 26. roku życia, którzy to za wyrobienie lub wymianę paszportu płacą 70 zł. Okazuje się, że jest jedna grupa szczególnie uprzywilejowana pod tym względem. To seniorzy. Emeryt, który nie ukończył 70. roku życia płaci za nowy paszport 70 zł. Ale już seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia, mogą wyrobić lub wymienić paszport za darmo. Taka ulga przysługuje także między innymi osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych.

Jak długo ważny jest paszport

Przypominamy, że paszport to dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający do przekroczenia granicy państwa oraz pobytu za granicą. Paszport wydawany jest na jedną osobę. Ważny jest przez 10 lat od daty wydania (dla dzieci do 12. roku życia – przez 5 lat).