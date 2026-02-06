Od marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o 5,08%, osiągając 365,91 zł miesięcznie, co oznacza roczne wsparcie przekraczające 4390 zł dla seniorów.

Osoby po 75. roku życia otrzymają dodatek automatycznie z ZUS lub KRUS, bez konieczności składania wniosków, bezpośrednio na konto wraz z emeryturą.

Młodsi seniorzy mogą ubiegać się o dodatek, jeśli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, po złożeniu wniosku i zaświadczenia lekarskiego.

Świadczenie jest wolne od podatku i składek, ale nie przysługuje za miesiące, w których senior przebywa dłużej niż 14 dni w placówce opiekuńczej.

Dodatek pielęgnacyjny 2026 – waloryzacja świadczenia od marca

Od marca 2026 roku nastąpi coroczna waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego, jednego z podstawowych świadczeń wypłacanych seniorom przez ZUS oraz KRUS. Zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem waloryzacji, który wynosi 5,08 proc., miesięczna kwota dodatku wzrośnie z 348,22 zł do 365,91 zł - podaje Business Insider. Oznacza to realne zwiększenie wsparcia dla osób starszych, szczególnie tych wymagających stałej opieki.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z codziennym funkcjonowaniem osób o ograniczonej samodzielności.

Kto otrzyma dodatek pielęgnacyjny

ZUS i KRUS wypłacają dodatek pielęgnacyjny automatycznie wszystkim, którzy ukończyli 75 lat. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani dostarczać dokumentów – pieniądze trafiają na konto razem z emeryturą, począwszy od miesiąca, w którym przypadają 75. urodziny.

Osoby młodsze również mogą uzyskać świadczenie, jeśli zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan zdrowia.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku

Po marcowej waloryzacji dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku wyniesie 365,91 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to wypłatę przekraczającą 4390 zł, co stanowi istotne uzupełnienie emerytury lub renty.

Warto pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie jest tym samym co zasiłek pielęgnacyjny. Ten drugi, wypłacany przez gminy, wynosi około 215 zł i przysługuje osobom bez prawa do emerytury lub renty. Pobieranie obu świadczeń jednocześnie nie jest możliwe.

Kto nie dostanie dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie nie jest wypłacane za miesiące, w których senior przebywa dłużej niż 14 dni w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Krótkotrwała hospitalizacja nie wpływa natomiast na prawo do dodatku.

