Seniorzy mają czas tylko do 24 kwietnia. Później skarbówka zajmie emeryturę

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-04-07 14:04

Zbliża się ważny termin dla milionów Polaków, a jego przegapienie może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Termin płatności abonamentu RTV za kwiecień 2026 roku mija 24 kwietnia. Kto nie zapłaci, ryzykuje karą nawet 915 zł, a w skrajnych przypadkach – egzekucją komorniczą z emerytury lub konta bankowego.

Zaniepokojona seniorka i poważny senior analizują dokumenty, symbolizując stres związany z finansami i nadchodzącym terminem płatności abonamentu RTV. Ważne informacje dla seniorów dotyczące abonamentu RTV dostępne na Super Biznes.

  • Ile dokładnie kosztuje abonament RTV w 2026 roku i jak zaoszczędzić na płatności?
  • Jakie kary grożą za niepłacenie i jak działa postępowanie egzekucyjne?
  • Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku – w tym seniorzy z niską emeryturą?
  • Do kiedy seniorzy i pozostali zobowiązani muszą zapłacić, by uniknąć konsekwencji?
Abonament RTV 2026 – termin płatności za kwiecień

Zgodnie z przepisami opłatę abonamentową RTV należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca. Jednak w kwietniu 2026 roku ten dzień wypada w niedzielę, dlatego ostatnim bezpiecznym terminem na dokonanie wpłaty jest piątek, 24 kwietnia. Pozwoli to uniknąć ryzyka opóźnienia w zaksięgowaniu wpłaty i potencjalnych problemów. Spóźnienie grozi naliczeniem zaległości i uruchomieniem procedury windykacyjnej.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki:

  • Radio – 9,50 zł miesięcznie
  • Telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny – 30,50 zł miesięcznie

Warto wiedzieć, że płacąc z góry za dłuższy okres, można skorzystać ze zniżki:

  • 3 proc. – przy wpłacie za dwa miesiące
  • 4 proc. – za trzy miesiące
  • 5 proc. – za sześć miesięcy
  • 10 proc. – przy jednorazowej płatności za cały rok

Przykładowo, abonament radiowo-telewizyjny za cały rok wynosi jedynie 329,40 zł zamiast 366 zł przy płatności miesięcznej.

Kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku

Brak terminowej opłaty abonamentu RTV może skończyć się dotkliwą karą. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej stawki, czyli:

  • 285 zł – dla posiadaczy wyłącznie radia
  • 915 zł – dla posiadaczy telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma tylko 7 dni na uregulowanie należności lub dostarczenie dokumentów potwierdzających zwolnienie z opłat. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę za abonament RTV?

Tak, to realne zagrożenie dla osób z zaległościami. Jeśli wezwanie do zapłaty zostanie zignorowane, Poczta Polska może przekazać sprawę do urzędu skarbowego. Fiskus jest uprawniony do przeprowadzenia egzekucji z:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • emerytury lub renty,
  • środków na rachunku bankowym,
  • zwrotu nadpłaconego podatku.

Egzekucja może odbyć się bez zgody dłużnika, choć w przypadku świadczeń emerytalnych obowiązują ustawowe limity i kwota wolna od zajęcia.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV w 2026 roku?

Istnieje szeroka grupa osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV. Należą do nich m.in.:

  • seniorzy po 75. roku życia
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy
  • osoby całkowicie głuche lub niewidome (ostrość wzroku poniżej 15 proc.)
  • osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne
  • osoby korzystające z pomocy społecznej
  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne
  • emeryci po 60. roku życia z niskim świadczeniem (szczegóły poniżej)

Seniorzy z emeryturą do 4451,78 zł są zwolnieni z abonamentu RTV

W 2026 roku próg dochodowy uprawniający do zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów został podwyższony. Zwolnienie przysługuje osobom po 60. roku życia, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci pobierający świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie. Dla porównania – w 2025 roku limit wynosił 4090,86 zł brutto.

Ważne! Z wyjątkiem osób po 75. roku życia, zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie. Należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie w placówce Poczty Polskiej. Samo spełnienie warunków bez dopełnienia formalności nie zwalnia z obowiązku płacenia.

Kontrole abonamentu RTV – kto i jak sprawdza?

Kontrolę opłacania abonamentu RTV prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich ograniczoną liczbę, częściej sprawdzane są firmy i instytucje niż prywatne mieszkania.

Ważne! Kontroler nie ma prawa wejść do lokalu bez zgody właściciela. Może jednak poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wręczyć wezwanie do zapłaty zaległości. I choć wielokrotnie zapowiadano likwidację abonamentu RTV, to nadal muszą go płacić wszystkie osoby z zarejestrowanymi odbiornikami telewizyjnymi, bądź radiowymi. 

Podstawa prawna: Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) oraz Rozporządzenia KRRiT z 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2026 (Dz.U. 2025 poz. 885).

