Abonament RTV w 2026 roku ma nowe, wyższe stawki – sprawdź, ile wynoszą.

Emerytura poniżej 4710 zł brutto? Możesz nie płacić ani złotówki.

Zwolnienie nie działa automatycznie – jeden błąd i dalej płacisz.

Dowiedz się, jakie dokumenty zabrać do Poczty Polskiej, żeby załatwić to raz na zawsze.

Abonament RTV 2026 – nowe stawki, które warto znać

Od początku 2026 roku obowiązują zaktualizowane stawki abonamentu RTV. Za samo radio to 9,50 zł miesięcznie, czyli 114 zł rocznie. Za telewizor – lub telewizor z radiem – płaci się 30,50 zł miesięcznie, co w skali roku daje 366 zł. Obowiązek dotyczy każdego, kto posiada zarejestrowany odbiornik. Dla emeryta żyjącego z niewysokich świadczeń to odczuwalne obciążenie budżetu.

Emerytura do 4710 zł brutto? Abonament RTV może wynosić 0 zł

Przepisy przewidują zwolnienie z abonamentu RTV dla seniorów spełniających łącznie trzy warunki.

Po pierwsze, ukończenie 60. roku życia.

Po drugie, posiadanie ustalonego prawa do emerytury.

Po trzecie – i najważniejsze – wysokość świadczenia nieprzekraczająca 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W ustawie budżetowej na 2026 rok prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 9420 zł brutto. Połowa tej kwoty to właśnie 4710 zł brutto miesięcznie – i to jest aktualny próg uprawniający do zwolnienia z abonamentu RTV.

Ważna informacja: limit dotyczy kwoty brutto, nie netto. Nawet niewielkie przekroczenie tego progu oznacza powrót pełnego obowiązku opłaty.

Zero złotych, zero ulg częściowych – tak działa zwolnienie z abonamentu RTV

W przypadku abonamentu RTV nie ma żadnych częściowych ulg ani zasady „złotówka za złotówkę”. Są tylko dwie możliwości: pełna opłata albo całkowite zwolnienie. Emeryt spełniający warunki nie płaci nic – ani za radio, ani za telewizor. Oszczędność wynosi nawet 366 zł rocznie.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV? Pełna lista zwolnień

Niskie świadczenie emerytalne to nie jedyny powód zwolnienia z abonamentu. Przepisy wymieniają szerszą grupę uprawnionych, m.in.:

osoby po 75. roku życia (automatycznie),

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

część osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dla większości seniorów w praktyce liczą się dwa kryteria: ukończone 75 lat albo emerytura poniżej ustawowego limitu 4710 zł brutto.

Zwolnienie z abonamentu RTV nie działa automatycznie. Co trzeba zrobić?

To jeden z najczęstszych błędów seniorów – przekonanie, że spełnienie warunków wystarczy. Tak nie jest. Żeby skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV, trzeba osobiście pojawić się w placówce Poczty Polskiej i dopełnić formalności.

Do urzędu pocztowego należy zabrać trzy rzeczy: dokument tożsamości, dokument potwierdzający wysokość emerytury (np. decyzja ZUS lub KRUS) oraz wypełnione oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów. Im szybciej senior to załatwi, tym więcej zaoszczędzi.

Abonament RTV 2026 – najczęstsze pytania seniorów

Czy każdy emeryt jest zwolniony z abonamentu RTV? Nie. Zwolnienie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym ustawowe warunki – m.in. emerytom ze świadczeniem do 4710 zł brutto lub osobom po 75. roku życia.

Limit 4710 zł – brutto czy netto? Wyłącznie brutto. To kwota przed potrąceniem podatku i składek.

Co jeśli emerytura nieznacznie przekracza próg? Niestety, nawet symboliczne przekroczenie limitu oznacza obowiązek pełnej opłaty. Nie ma mechanizmu stopniowego zmniejszania abonamentu.

Czy zwolnienie trzeba odnawiać co roku? Przepisy nie wymagają corocznego składania oświadczenia, ale warto monitorować wysokość emerytury po każdej waloryzacji – i sprawdzać, czy nadal mieści się w limicie.

Podstawa prawna: Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych; ustawa budżetowa na 2026 rok; rozporządzenie KRRiT w sprawie wysokości opłat abonamentowych na 2026 r.

