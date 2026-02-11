Najważniejsze informacje:

Nowy limit emerytury wynosi 4451,78 zł brutto – to o 360 zł więcej niż dotychczas

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku

Wystarczy wizyta w dowolnej placówce pocztowej z dowodem osobistym i decyzją ZUS

Abonament RTV w 2026 roku kosztuje 366 zł rocznie za radio i telewizor

Abonament RTV 2026 – nowy próg zwolnienia dla emerytów

Poczta Polska w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy Fakt.pl potwierdziła, że w 2026 roku wzrósł limit emerytury uprawniający do zwolnienia z opłat abonamentowych. Nowy próg wynosi 4451,78 zł brutto miesięcznie. Poprzedni limit to 4090,86 zł brutto.

Zmiana wynika z corocznej waloryzacji przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zwolnienie przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat i otrzymują emeryturę nie wyższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV

Ze zwolnienia mogą skorzystać seniorzy, którzy spełniają dwa warunki:

ukończyli 60 lat

ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza 4451,78 zł

Dotyczy to emerytury wypłacanej przez ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Limit odnosi się do kwoty brutto, czyli przed odliczeniem składek.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV

Procedura jest prosta. Senior musi udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej z trzema dokumentami:

dowodem osobistym

decyzją ZUS o wysokości emerytury w danym roku

wypełnionym oświadczeniem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia

„Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenia” – wyjaśnia biuro prasowe Poczty Polskiej.

Jeśli emeryt złoży wniosek w lutym 2026 roku, przestanie płacić abonament od 1 marca. To realny zwrot do portfela – 366 zł rocznie.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku

Stawki abonamentu wzrosły w tym roku:

za samo radio – 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie)

za radio i telewizor – 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie)

Dla emerytów otrzymujących niskie świadczenia to odczuwalna kwota w budżecie domowym. Nowy limit zwolnienia oznacza, że więcej seniorów może zaoszczędzić te pieniądze.

Kiedy zniknie abonament RTV

Rząd od kilkunastu miesięcy pracuje nad projektem likwidacji abonamentu RTV dla gospodarstw domowych. Opłata może zniknąć nie wcześniej niż od 2027 roku.

Warunek jest jeden – w budżecie państwa muszą znaleźć się pieniądze na dotację dla mediów publicznych. Chodzi o co najmniej 2,5 mld zł rocznie. Ta kwota ma zastąpić dotychczasowe finansowanie z abonamentu.

Dopóki przepisy nie wejdą w życie, osoby posiadające radio lub telewizor muszą płacić abonament. Wyjątek stanowią seniorzy spełniający warunki do zwolnienia.

PTNW Balcerowicz