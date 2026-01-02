Od 1 stycznia 2026 roku wzrosną stawki abonamentu RTV: za radio do 9,50 zł, a za telewizor (lub telewizor i radio) do 30,50 zł miesięcznie.

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego ma obowiązek zarejestrowania go w ciągu 14 dni od zakupu (online lub na poczcie), niezależnie od posiadania telewizji kablowej czy satelitarnej.

Możesz zaoszczędzić na abonamencie RTV, płacąc z góry – zniżki wynoszą od 3% za dwa miesiące do 10% za dwanaście miesięcy.

Z opłat zwolnione są m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, emeryci po 60. roku życia z niską emeryturą oraz automatycznie wszyscy po ukończeniu 75 lat.

Z początkiem nowego roku, wielu Polaków odczuje zmiany w domowym budżecie. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe stawki opłat abonamentowych za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomina o ciążącym na obywatelach obowiązku rejestracji odbiorników oraz regularnego wnoszenia opłat. Przyjrzyjmy się bliżej, co się zmienia i kogo to dotyczy.

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Zgodnie z informacjami podanymi przez KRRiT, od 1 stycznia 2026 roku opłaty abonamentowe wzrosną. Ile dokładnie zapłacimy?

Za używanie odbiornika radiofonicznego: 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł).

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. – 27,30 zł).

KRRiT podkreśla, że obowiązek rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych spoczywa na każdym, kto taki odbiornik posiada. Co ważne, firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik, natomiast osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym.

Jak zarejestrować odbiornik?

Odbiorniki radiowe i telewizyjne należy zarejestrować w terminie 14 dni od daty zakupu. Można to zrobić na dwa sposoby:

W placówkach pocztowych na terenie całej Polski.

Przez stronę internetową Poczty Polskiej.

Ważne! Posiadanie telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej nie zwalnia z opłaty abonamentowej!

Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy z operatorem nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej. Jak informuje KRRiT na swojej stronie internetowej, wynika to wprost z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych.

Zniżki dla płacących z góry

Dobra wiadomość jest taka, że osoby regularnie wnoszące opłaty abonamentowe mogą liczyć na zniżki. Wysokość zniżki zależy od okresu, za jaki opłata jest wnoszona z góry:

Za dwa miesiące z góry: zniżka 3%

Za trzy miesiące z góry: zniżka 4%

Za sześć miesięcy z góry: zniżka 5%

Za dwanaście miesięcy z góry: zniżka 10%

Opłatę abonamentową należy wnosić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Istnieje grupa osób, która jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia. Kto może liczyć na zwolnienie?

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby bezrobotne.

Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Inwalidzi wojenni/wojskowi.

Ofiary represji wojennych/powojennych.

Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłaty abonamentowej automatycznie, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności.

