Podwyżka abonamentu RTV w 2026 roku! Mieli go zlikwidować, a podnoszą cenę

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
2026-01-02 9:54

Od 1 stycznia 2026 roku czekają nas zmiany w opłatach abonamentowych RTV. Za radio zapłacimy 9,50 zł miesięcznie, a za telewizję 30,50 zł. KRRiT przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników i możliwości skorzystania ze zniżek lub zwolnień. Sprawdź, czy dotyczą one Ciebie i dowiedz się, jak dopełnić formalności.

Dłoń trzymająca czarny pilot do telewizora na tle ekranu z zamazanym obrazem. W tle, w czerwonym kółku, widać monety i banknoty symbolizujące opłaty. O zmianach w abonamencie RTV i jego likwidacji przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Pexels.com Dłoń trzymająca czarny pilot do telewizora na tle ekranu z zamazanym obrazem. W tle, w czerwonym kółku, widać monety i banknoty symbolizujące opłaty. O zmianach w abonamencie RTV i jego likwidacji przeczytasz na Super Biznes.
  • Od 1 stycznia 2026 roku wzrosną stawki abonamentu RTV: za radio do 9,50 zł, a za telewizor (lub telewizor i radio) do 30,50 zł miesięcznie.
  • Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego ma obowiązek zarejestrowania go w ciągu 14 dni od zakupu (online lub na poczcie), niezależnie od posiadania telewizji kablowej czy satelitarnej.
  • Możesz zaoszczędzić na abonamencie RTV, płacąc z góry – zniżki wynoszą od 3% za dwa miesiące do 10% za dwanaście miesięcy.
  • Z opłat zwolnione są m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, emeryci po 60. roku życia z niską emeryturą oraz automatycznie wszyscy po ukończeniu 75 lat.

Z początkiem nowego roku, wielu Polaków odczuje zmiany w domowym budżecie. Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe stawki opłat abonamentowych za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przypomina o ciążącym na obywatelach obowiązku rejestracji odbiorników oraz regularnego wnoszenia opłat. Przyjrzyjmy się bliżej, co się zmienia i kogo to dotyczy.

Nowe stawki abonamentu RTV w 2026 roku

Zgodnie z informacjami podanymi przez KRRiT, od 1 stycznia 2026 roku opłaty abonamentowe wzrosną. Ile dokładnie zapłacimy?

  • Za używanie odbiornika radiofonicznego: 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł).
  • Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego: 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. – 27,30 zł).

KRRiT podkreśla, że obowiązek rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych spoczywa na każdym, kto taki odbiornik posiada. Co ważne, firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik, natomiast osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym.

Jak zarejestrować odbiornik?

Odbiorniki radiowe i telewizyjne należy zarejestrować w terminie 14 dni od daty zakupu. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • W placówkach pocztowych na terenie całej Polski.
  • Przez stronę internetową Poczty Polskiej.

Ważne! Posiadanie telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej nie zwalnia z opłaty abonamentowej!

Warto pamiętać, że korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy z operatorem nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej. Jak informuje KRRiT na swojej stronie internetowej, wynika to wprost z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych.

Zniżki dla płacących z góry

Dobra wiadomość jest taka, że osoby regularnie wnoszące opłaty abonamentowe mogą liczyć na zniżki. Wysokość zniżki zależy od okresu, za jaki opłata jest wnoszona z góry:

  • Za dwa miesiące z góry: zniżka 3%
  • Za trzy miesiące z góry: zniżka 4%
  • Za sześć miesięcy z góry: zniżka 5%
  • Za dwanaście miesięcy z góry: zniżka 10%

Opłatę abonamentową należy wnosić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Istnieje grupa osób, która jest zwolniona z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia. Kto może liczyć na zwolnienie?

  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
  • Osoby całkowicie niezdolne do pracy.
  • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby bezrobotne.
  • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Inwalidzi wojenni/wojskowi.
  • Ofiary represji wojennych/powojennych.
  • Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłaty abonamentowej automatycznie, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek formalności.

   

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
Przeczytaj także:
Abonament RTV zostanie zlikwidowany. Wskazano konkretną datę
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ABONAMENT RTV