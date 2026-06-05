​Seniorzy otrzymają specjalny zwrot podatku. Tyle trafi do portfela za 13. i 14. emeryturę

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Skąd bierze się zwrot podatku u emerytów?
Mechanizm zwrotu jest związany z kwotą wolną od podatku, która w 2025 roku wynosiła 30 000 zł. Zarówno od trzynastej, jak i czternastej emerytury, ZUS jako płatnik miał obowiązek pobierać w trakcie roku zaliczkę na podatek dochodowy (12%) oraz składkę zdrowotną. Jeśli jednak suma wszystkich Twoich świadczeń brutto w całym 2025 roku (emerytura podstawowa + "trzynastka" i "czternastka") nie przekroczyła progu 30 000 zł, pobrane zaliczki okazują się nienależne. Właśnie dlatego urząd skarbowy zwraca je w rocznym rozliczeniu PIT.
Kto może liczyć na zwrot podatku?
Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim seniorów, których łączne dochody brutto w 2025 roku nie przekroczyły 30 000 zł. W praktyce są to głównie osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe wynosiło miesięcznie do około 2200 zł brutto. To w ich przypadku suma rocznych świadczeń, po doliczeniu dodatków, najczęściej mieściła się w limicie zwolnionym z podatku.
Warto przypomnieć, że w 2025 roku 13. emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Z kolei maksymalna 14. emerytura, wypłacana we wrześniu, miała taką samą wysokość i trafiła w pełnej kwocie do osób ze świadczeniem podstawowym do 2900 zł brutto.
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Ile pieniędzy odda urząd skarbowy?
Wysokość zwrotu zależy od tego, ile zaliczek na podatek pobrał ZUS od dodatkowych świadczeń. Seniorzy, którzy otrzymali zarówno 13., jak i 14. emeryturę i zmieścili się w progu dochodowym, mogą liczyć na zwrot w wysokości od około 200 do nawet blisko 400 zł. Niektóre wyliczenia wskazują, że maksymalna kwota może sięgnąć nawet 426 zł. W przypadku małżeństw, gdzie oboje małżonkowie spełniają te warunki, łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł.
Rozliczenie złożone do 30 kwietnia. Kiedy otrzymasz pieniądze?
Aby otrzymać zwrot, należało rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2026 roku. Dla większości emerytów proces ten odbył się automatycznie. ZUS przekazał do urzędu skarbowego formularz PIT-40A, który, jeśli nie podejmowałeś żadnych działań, został uznany za Twoje zeznanie roczne. Jeśli jednak chciałeś skorzystać z ulg (np. rehabilitacyjnej) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należało samodzielnie złożyć deklarację PIT-37.
Teraz pozostaje już tylko czekać na przelew. Terminy zwrotu pieniędzy zależą od formy rozliczenia:
- do 45 dni – jeśli Twoje zeznanie zostało złożone lub automatycznie zaakceptowane w formie elektronicznej przez usługę Twój e-PIT.
- do 3 miesięcy – jeśli rozliczałeś się, składając w urzędzie deklarację w formie papierowej.
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