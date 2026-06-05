​Seniorzy otrzymają specjalny zwrot podatku. Tyle trafi do portfela za 13. i 14. emeryturę

Skąd bierze się zwrot podatku u emerytów?

Mechanizm zwrotu jest związany z kwotą wolną od podatku, która w 2025 roku wynosiła 30 000 zł. Zarówno od trzynastej, jak i czternastej emerytury, ZUS jako płatnik miał obowiązek pobierać w trakcie roku zaliczkę na podatek dochodowy (12%) oraz składkę zdrowotną. Jeśli jednak suma wszystkich Twoich świadczeń brutto w całym 2025 roku (emerytura podstawowa + "trzynastka" i "czternastka") nie przekroczyła progu 30 000 zł, pobrane zaliczki okazują się nienależne. Właśnie dlatego urząd skarbowy zwraca je w rocznym rozliczeniu PIT.

Kto może liczyć na zwrot podatku?

Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim seniorów, których łączne dochody brutto w 2025 roku nie przekroczyły 30 000 zł. W praktyce są to głównie osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe wynosiło miesięcznie do około 2200 zł brutto. To w ich przypadku suma rocznych świadczeń, po doliczeniu dodatków, najczęściej mieściła się w limicie zwolnionym z podatku.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku 13. emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Z kolei maksymalna 14. emerytura, wypłacana we wrześniu, miała taką samą wysokość i trafiła w pełnej kwocie do osób ze świadczeniem podstawowym do 2900 zł brutto.

Ile pieniędzy odda urząd skarbowy?

Wysokość zwrotu zależy od tego, ile zaliczek na podatek pobrał ZUS od dodatkowych świadczeń. Seniorzy, którzy otrzymali zarówno 13., jak i 14. emeryturę i zmieścili się w progu dochodowym, mogą liczyć na zwrot w wysokości od około 200 do nawet blisko 400 zł. Niektóre wyliczenia wskazują, że maksymalna kwota może sięgnąć nawet 426 zł. W przypadku małżeństw, gdzie oboje małżonkowie spełniają te warunki, łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł.

Rozliczenie złożone do 30 kwietnia. Kiedy otrzymasz pieniądze?

Aby otrzymać zwrot, należało rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2026 roku. Dla większości emerytów proces ten odbył się automatycznie. ZUS przekazał do urzędu skarbowego formularz PIT-40A, który, jeśli nie podejmowałeś żadnych działań, został uznany za Twoje zeznanie roczne. Jeśli jednak chciałeś skorzystać z ulg (np. rehabilitacyjnej) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należało samodzielnie złożyć deklarację PIT-37.

Teraz pozostaje już tylko czekać na przelew. Terminy zwrotu pieniędzy zależą od formy rozliczenia:

do 45 dni – jeśli Twoje zeznanie zostało złożone lub automatycznie zaakceptowane w formie elektronicznej przez usługę Twój e-PIT.

– jeśli Twoje zeznanie zostało złożone lub automatycznie zaakceptowane w formie elektronicznej przez usługę Twój e-PIT. do 3 miesięcy – jeśli rozliczałeś się, składając w urzędzie deklarację w formie papierowej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]