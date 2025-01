WIBOR odchodzi do lamusa. Wkrótce nowa nazwa wskaźnika. Co z oprocentowaniem?

Seniorzy rezygnują z trzynastki i czternastki. Pracują dłużej, żeby nie płacić podatku

Wprowadzenie 13. emerytury w 2019 roku i 14. emerytury w 2021 roku spotykało się z krytyką ze strony ekspertów, jako świadczenie zniechęcające do pracy. Z perspektywy osoby w wieku emerytalnym, przejście na emeryturę i otrzymywanie dwa razy w roku dodatkowych świadczeń mogło być bardziej opłacalne niż dłuższa praca. Dlatego też na początku 2022 roku wraz z Polskim Ładem wprowadzono rozwiązanie, które zachęci seniorów do dalszej pracy, w postaci PIT-0 dla seniora.

Na czym polega ulga? Seniorzy, którzy zdecydują pracować mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie muszą odprowadzać podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie. Dla przypomnienia, podatek dochodowy do kwoty 120 tys. zł wynosi 12 proc. Dla wielu osób takie zwolnienie z podatku, to większe korzyści niż trzynastka, czy czternastka!

Jak ustalił "Fakt" z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2024 roku z PIT-0 dla seniorów skorzystało 144 tys. osób (w 2023 roku 130 tys. emerytów skorzystało ze zwolnienia).

Komu się najbardziej opłaca PIT-0 zamiast emerytury?

Jak wynika z wyliczeń "Faktu" senior z pensją minimalną, która od stycznia wynosi 4666 zł brutto, na PIT-0 zyska w 2025 roku 1836 zł. Z 13. i 14. emerytury dostanie jednak kwotę ponad 3000 zł netto, więc w przypadku najmniej zarabiających zachęta może być niewystarczająca. Należy jednak zaznaczyć, że emerytura będzie dużo niższa od otrzymywanej pensji, a im dłużej pracujemy, tym większe może być nasze świadczenie emerytalne.

Jeśli ktoś jednak zarabia 6000 zł brutto, to dzięki PIT-0 zyska w ciągu roku 3500 zł. Przy zarobkach 7000 zł brutto ze zwolnienia podatkowego dla seniorów można zyskać rocznie nawet 4740 zł.

