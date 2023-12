Seniorzy stracą pieniądze, jeśli Tusk nie dotrzyma słowa! Niższe emerytury

Niższe emerytury 2024? To wina Tuska?

- Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 000 zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy — zapowiedział Donald Tusk. W takiej sytuacji należy zadać proste pytanie: O ile zatem niższe będą przez to emerytury w przyszłym roku? W galerii znajdującej się na górze artykułu przedstawiliśmy, jak dzisiejsze emerytury wzrosłyby w 2024, przy waloryzacji 11,4 procent, przy kwocie wolnej wynoszącej 30 000 zł oraz 60 000 zł. Okazuje się, że seniorzy na takim opóźnieniu mogą być stratni nawet 300 zł miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 3600 zł. Różnicę w wysokości emerytury odczuliby seniorzy, którzy w 2023 roku otrzymują świadczenie wyższe niż 2300 zł brutto: po waloryzacji wszystkie one byłyby wyższe od 2500 zł brutto, a więc przekroczyły obecną wysokość kwoty wolnej od podatku. W takiej sytuacji minimalna różnica wynosi nieco ponad 7 zł, ale ta wyższa 300 zł. Zatem wszystko wskazuje na to, że jeśli nie uda się szybko zrealizować tej obietnicy wyborczej, to wielu seniorów nie dostanie takich podwyżek emerytur, na jakie liczyli.

