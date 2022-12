Zerowy PIT dla seniorów 2022

Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i nadal pracują, nie płacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

* osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

pozostają w zatrudnieniu,

* nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

* osoby, które mają przyznaną emeryturę, ale jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Jeśli osiągnąłeś już wiek emerytalny, a nie skorzystałeś do tej pory z PIT-0, to z ulgi będziesz mógł składając rozliczenie roczne za 2022 r. Ulga obowiązuje dopiero od urodzin - tylko przychody otrzymane po ukończeniu wieku emerytalnego korzystają ze zwolnienia i tylko te, od których po przekroczeniu wieku i nabyciu uprawnień płaci składki ZUS.

PIT-0 nie dla wszystkich seniorów

Na wykluczenia pewnych grup pracujących emerytów zwróciło uwagę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. -„Ludzie skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy Polskiego Ładu” – pisze biuro rzecznika w wystąpieniu do Ministerstwa Finansów, cytowane przez fakt.pl

Rzecznik wskazuje, że nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z PIT-0, a także nie wszystkie przychody uprawniają do ulgi podatkowej, co wyklucza z niej wiele osób. Bo np. pracujący na umowie o dzieło już z tego rozwiązania nie mogą skorzystać. Wykluczone są też osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury, bo pracowały w szkodliwych warunkach czy służby mundurowe. W przepisach bowiem jest podane, który zakłada że prawo do ulgi jest po osiągnięciu wieku emerytalnego czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

PIT -0 dla seniorów - ile można zaoszczędzić

Osobom zarabiającym płacę minimalną (3010 zł brutto) czy pracującym tylko na część etatu, PIT-0 nie podniesie wypłaty na rękę (i tak są zwolnione z podatku), ale już przy wyższych wynagrodzeniach ulga może jest już korzystna. Fakt.pl wyliczył, że dzięki PIT-0 rocznie emeryci mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

