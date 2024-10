Servier Polska nagrodzony Złotym Laurem Biznesu

Na gali Superbiznesu Złoty Laur 2024 rozdane zostały nagrody dla firm działających na polskim rynku, jedna z kategorii obejmowała "Społeczność odpowiedzialność biznesu". W tym roku nagrodzona została firma Servier Polska, francuska firma działająca w Polsce od ponad 32 lat, zajmująca się m.in. produkcją leków i kampaniami społecznymi.

- Realizujemy kampanie społeczne w trzech obszarach terapeutycznych: w onkologii, w kardiologii i w psychiatrii i skupiamy się na zwiększeniu świadomości społeczeństwa w zakresie tych chorób, czynników ryzyka, objawów, ale także promują profilaktykę, promują zdrowy styl życia i pomagają budować zdrowe nawyki. Ale społeczna odpowiedzialność biznesu w ramach naszej działalności to nie tylko kampanie społeczne, ale także wysoka jakość produkcji, bo nasze leki produkujemy w Polsce z API, czyli substancji czynnej, która jest wytwarzania w Unii Europejskiej - powiedziała w rozmowie z nami Natalia Stasiakowa-Jabłońska, External Communication Manager w Servier Polska.

Złoty Laur "Superbiznesu"

To prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Co roku, kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” wyróżnia firmy, osoby oraz inicjatywy, które odnoszą sukcesy, działają uczciwie i odpowiedzialnie, niejednokrotnie podejmując działania na rzecz społeczeństwa. Złoty Laury "Super Biznesu" wręczany jest na uroczystej gali, na którą zapraszani są przedstawiciele rządu, polscy top managerowie, politycy oraz przedstawiciele sektora MSP.

Tradycyjnie gali przyznania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" towarzyszy Kongres Gospodarczy POLAND GO! Jest to cykl debat eksperckich, podczas których zaproszeni goście (przedstawiciele rządu, biznesu oraz organizacji pozarządowych) omawiają bieżące i najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, zagadnienia. Złoty Laur "Super Biznesu" i Kongres Gospodarczy POLAND GO! to wydarzenia organizowane przez redakcję „Super Biznesu”. „Super Biznes” jest dodatkiem do „Super Expressu”, wydawanym od 2010 roku i poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej firmy.