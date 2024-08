10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosowuje terminy wypłat emerytur do kalendarza. W sierpniu, podobnie jak w innych miesiącach, wypłata emerytur następuje w siedem ustalonych dni. Jednak ze względu na to, że dwa z tych dni przypadają na weekendy, ZUS zdecydował o wcześniejszej wypłacie emerytur dla tych grup.

Ważna informacja dla wszystkich emerytów!

Z uwagi na to, że niektórych dni wypłaty świadczeń emerytalnych przypadają w weekendy, ZUS wprowadził zmiany w harmonogramie wypłat emerytur na sierpień 2024 r.

Nowy harmonogram wypłat:

1 sierpnia (czwartek)

5 sierpnia (poniedziałek)

6 sierpnia (wtorek)

9 sierpnia (piątek) - wypłata za 10 sierpnia (sobota)

15 sierpnia (czwartek)

20 sierpnia (wtorek)

23 sierpnia (piątek) - wypłata za 25 sierpnia (niedziela)

Co oznacza dla emerytów zmiana harmonogramu wypłat ?

Jeśli świadczenie emerytalne jest zwykle wypłacane 10 lub 25 sierpnia, emeryt otrzyma ją odpowiednio dzień wcześniej, czyli 9 lub 23 sierpnia. Pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian.

Dlaczego nastąpiły zmiany w terminach wypłat?

Celem tych zmian jest zapewnienie, że wszyscy emeryci otrzymają swoje świadczenia w możliwie najkrótszym czasie, nawet jeśli tradycyjne daty wypłat przypadają na weekendy.

Podstawą prawną harmonogramu wypłat emerytur jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251).

Co zrobić, jeśli masz wątpliwości dotyczące terminu wypłaty?

Jeśli świadczeniobiorca nie jest pewien, kiedy dokładnie otrzymuje swoją emeryturę w sierpniu, to należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS udzielą Ci szczegółowych informacji.

Wypłata 14. emerytury wcześniej niż zapowiadano

Zazwyczaj 14. emerytura wypłacana jest we wrześniu wraz z regularną emeryturą. Jednak w tym roku, ze względu na kalendarz, część emerytów otrzyma dodatkowe świadczenie wcześniej. Osoby, których termin wypłaty przypada na 1 września (niedziela), otrzymają zarówno emeryturę zasadniczą, jak i 14. emeryturę już 30 sierpnia. To oznacza, że ci seniorzy będą mieli podwójne powody do radości pod koniec sierpnia.