Sierpiński prezes ABM: Produkcja leków musi wrócić do Polski

2 miliardy złotych na rozwój polskich firm produkujących leki

Jak przyznał szef Agencji Badań Medycznych, "teraz naszym celem powinna być odbudowa tego systemu, po to żeby duże firmy farmaceutyczne inwestowały w Polsce, lokowały fabryki produkujące leki, choćby dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo lekowe pacjentów".

Pytany o to, czy jesteśmy w stanie uruchomić polskie fabryki, przyznał, że przed nami jeszcze trochę pracy.

"Zaczęliśmy od tego, że w ubiegłym roku Rada Ministra przyjęła rządowy plan rozwoju biotechnologii. To duży dokument ramowy, który będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych przez najbliższe 7 lat. Już zainwestowaliśmy blisko 300 milionów złotych w rodzimy biznes farmaceutyczny, firmy innowacyjne, ale również firmy generyczne, które produkują te najbardziej podstawowe leki, po to, żeby rozwijały swoją produkcję w Polsce, a to jest dopiero początek - zapowiedział Sierpiński z ABM.

Jak zapewnił, prawie 2 miliardy złotych inwestycji w ciągu najbliższych 7 lat trafi do polskich przedsiębiorców, którzy będą mogli odbudowywać przemysł farmaceutyczny.

-To jest konieczne, żeby w razie jakiegokolwiek zagrożenia, jak pandemia czy wojna, którą przecież teraz mamy za wschodnią granicą, nie było problemów z dostępem do podstawowych leków dla polskich pacjentów. Powinniśmy mówić o działaniach ponad resortowych. Z jednej strony w ochronie zdrowia i tutaj mówimy o pewnych działaniach refundacyjnych, ale z drugiej strony też o zachętach fiskalnych. To musi się opłacać. To jest biznes i musimy być atrakcyjni na rynku międzynarodowym, a póki co produkcja leków w Polsce jest relatywnie droga i to musimy zmienić - stwierdził Sierpiński w rozmowie z Super Biznesem.

Sierpiński jednocześnie poinformował, że uruchamiane jest Centrum Medycyny Cyfrowej, w ramach sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

"To jest właśnie clue całego programu, że tą sieć, którą otworzyliśmy wcześniej, wyposażymy w dodatkowy moduł, jakim jest właśnie Centrum Medycyny Cyfrowej. To będzie biobank, czyli miejsce, w którym będą rozwijane technologie oparte o sztuczną inteligencję, opracowywane wszystkie dane, które możemy pozyskać z systemu - stwierdził Sierpiński i dodał, że będą to działania m.in. z zakresu medycynypersonalizowanej, tak zwanej proteomiki, czy medycynie opartej na genetyce.

