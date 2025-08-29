Niska waloryzacja emerytur: Prognozowana waloryzacja emerytur w 2025 roku wyniesie zaledwie 3,73%, co oznacza podwyżkę minimalnej emerytury o około 70 zł, znacznie mniej niż w poprzednich latach (np. 12,12% w 2024).

Waloryzacja emerytur i rent będzie wyjątkowo niska. Jeszcze rok temu świadczenia dla seniorów podniesiono o 12,12 proc. W tym roku było to już raptem 5,5 proc. I wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Gdybyśmy wskaźnik waloryzacji wyliczali dziś, to byłoby raptem 3,73 proc. W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura poszłaby w górę o 70 zł miesięcznie. Dlaczego tak się dzieje, że podwyżki emerytur i rent są coraz niższe? Wszystkiemu winne są inflacja i podwyżki płac. To kluczowe dane, jakie bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika emerytur. Według najnowszych danych GUS, inflacja w lipcu 2025 wyniosła 2,8 proc., zaś wzrost średniej krajowej płacy osiągną poziom 7,6 proc. Te dane składają się na wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 3,73 proc.

Zgodnie z najnowszymi danymi seniorzy otrzymujących przeciętną emeryturę rzędu 3 700 zł brutto po waloryzacji dostaliby 3838 zł, czyli 138 zł więcej. Nieco zamożniejsi seniorzy - np. otrzymujący z ZUS świadczenie w kwocie 6000 złotych brutto wzbogaciliby się o kwotę 224 zł. Szczegółowe dane podajemy w GALERII zamieszczonej w górnej części artykułu.

Co wpływa na wysokość waloryzacji świadczeń z ZUS?

Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków rozpędzonej inflacji w portfelach seniorów. Zatem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli wyhamowaniem wzrostu cen, ale i z poprawą sytuacji na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji odpowiednio maleje. I z takim zjawiskiem właśnie mamy do czynienia. Dla porównania jesienią 2022 roku inflacja wynosiła aż 18 proc. i to wpłynęło na rządowy oficjalny wskaźnik inflacji na tyle, że w marcu 2023 wyniósł on blisko 15 proc., a w 2024 12,12 proc., zaś w 2025 już tylko 5,5, proc. Teraz to raptem 3,73 proc.