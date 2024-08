Skarbówka dobiera się do polskich olimpijczyków. Zapłacą spory podatek

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nagrody dla medalistów wolne od podatku pod warunkiem, że w gotówce

- Wolne od podatku dochodowego są (…) nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski (…) za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich – ten fragment art. 21 ustawy o podatku PIT na pozór daje przywilej podatkowy wszystkim nagrodom za sukcesy na olimpiadzie. Jednak całość rozbija się o jeden wyraz tzn. „wypłacane”.

Nagroda rzeczowa, w przeciwieństwie do środków pieniężnych, nie jest wypłacana. Z tego powodu jest poza zakresem podatkowego przywileju dla sportowców.

Skarbówka chce podatku od nagród rzeczowych dla sportowców

Zgodnie z interpretacją podatkową 0115-KDIT2.4011.451.2023.2.ŁS

„dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40a (…) objęte są wyłącznie nagrody pieniężne bowiem ustawodawca posłużył się w nim pojęciem "wypłacane", które należy odnosić do świadczeń/należności pieniężnych (pieniędzy). Poprzez użycie tego słowa ustawodawca wykluczył ze zwolnienia nagrody w postaci rzeczowej”.

Czy podatek od nagród rzeczowych dla medalistów olimpijskich to trafne zastosowanie przepisów?

- W prawie podatkowym wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, a co za tym idzie winny być stosowane i rozumiane literalnie, zatem jakakolwiek wykładania rozszerzająca (…) jest niedopuszczalna – to kolejny fragment tej samej interpretacji podatkowej, który rozwiewa wątpliwości. Urzędnik trafnie zastosował przepis. Można mieć jedynie pretensje do ustawodawcy za błąd w trakcie pisania ustawy.

Z jednej strony intencją ustawodawcy (wykładnia funkcjonalna) było zwolnienie z podatku PIT nagród dla medalistów olimpijskich. Jednak sucha treść przepisu (wykładnia literalna) zawęża przywilej podatkowy do wypłacanych (a nie przekazanych) nagród.

Wykładnia literalna w teorii prawa ma pierwszeństwo przed wykładnią funkcjonalną. Z tego powodu urząd skarbowy nie może naprawić błędu ustawodawcy poprzez życzliwe zastosowanie przepisów.