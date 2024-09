Skarbówka popełniła błąd. Podatnicy liczą na zwrot pieniędzy

ZPP przeciwko skokowym podwyżkom akcyzy na tytoń. "Doprowadzi to do upadku wielu firm"

Tadeusz Białek z ZBP: Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania WIBOR-u

Rygor natychmiastowej wykonalności

Na początku lipca jeden ze składów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapytał, czy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nadawać rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom wydanym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Wyjaśnijmy, jaką moc ma rygor natychmiastowej wykonalności. "DGP" definiuje go jako mechanizm, który pozwala urzędowi skarbowemu na egzekwowanie zaległych podatków, zanim decyzja stanie się ostateczna. Można go nałożyć w określonych przypadkach, np. gdy do przedawnienia zobowiązania pozostają mniej niż trzy miesiące.

Okazuje się, że jeżeli sąd orzeknie, że takie działanie było nieprawidłowe, może to oznaczać, że fiskus błędnie przerwał bieg przedawnienia wielu zobowiązań podatkowych. Jak wyjaśnia Jakub Warnieło, doradca podatkowy z MDDP w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", w przypadku potwierdzenia błędu, wiele zaległości mogło przedawnić się szybciej, niż zakładała skarbówka, co oznacza konieczność zwrotu zapłaconych przez podatników kwot wraz z odsetkami.

Skarbówka popełniła błąd?

I co teraz będzie? Ekspert na łamach "DGP" wyjaśnia, że skoro w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej ustawodawca nie stworzył przepisów analogicznych do tych, które były w ustawie o kontroli skarbowej, to nie można domniemywać kompetencji nadania rygoru natychmiastowej wykonalności po stronie naczelnika urzędu skarbowego. W takiej sytuacji NSA może stwierdzić, że organy podatkowe działały poza swoimi kompetencjami, podatnicy nie powinni ponosić konsekwencji, a niezgodne z prawem decyzje i ich skutki muszą zostać unieważnione.

