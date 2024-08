Skarbówka puka do drzwi olimpijczyków! Mirosław i Szeremeta zapłacą podatek od mieszkania?

Mieszkania dla olimpijek z Paryża

Cztery polskie olimpijki mają dostać mieszkania za swoje osiągniecia na igrzyskach w Paryżu. Mieszkania mają trafić w ręce złotej medalistki Aleksandry Mirosław oraz Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik, które w stolicy Francji wywalczyły srebro. Jak pisze "Rzeczpospolita" są wątpliwości, te mieszkania nasze medalistki będą musiały rozliczać z urzędem skarbowym.

Jak czytamy w gazecie , "z dostępnych informacji wynika, że mieszkania mają trafić do olimpijek w związku z umową sponsorską między jednym z deweloperów PROFBUD i Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl)". "Zgodnie z regulaminem nagród za wyniki uzyskane w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024 zawodnikom ma je przyznać PKOl. Jak zauważa dziennik- większość podatników musi w takiej sytuacji rozliczyć się z fiskusem.

Czy olimpijki zapłacą podatek od mieszkań?

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej, doradcy podatkowego, partnera w Grant Thornton, "takie ryzyko istnieje, choć wiele zależy też od finalnych warunków i sposobu przekazania mieszkań". "Jeśli założymy, że mieszkania to nagrody od PKOl, to potencjalnie w grę może wchodzić zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 40a ustawy o PIT. Szkopuł tylko w tym, że przepis ten dotyczy m.in. nagród za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich, ale wypłaconych przez PKOl. Mieszkania to nagrody rzeczowe, więc co najwyżej można mówić o ich otrzymaniu, a nie wypłaceniu. A to by oznaczało, że zwolnienie ich nie dotyczy" – zauważa, cytowana w artykule.

Taka nagroda ponad zwykły, kwotowy limit zwolnienia, podlegałaby 10-proc. zryczałtowanej stawce PIT. Potencjalnie jeszcze głębiej do kieszeni olimpijek fiskus mógłby sięgnąć, gdyby okazało się, że mieszkania trafią do nich bezpośrednio od dewelopera. W takim przypadku trudno byłoby uznać, że jest to nagroda w ramach jakiegoś konkursu. W konsekwencji zamiast 10 proc. PIT od nagród, w grę wchodziłby podatek od darowizny i to liczony według zasad dla najmniej korzystnej III grupy podatkowej– wyjaśnia Mirosław Siwiński radca prawny, doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia, cytowany przez "Rz"