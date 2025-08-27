Nagłe odwołanie wiceprezesów Orlenu - Magdaleny Bartoś i Artura Osuchowskiego.

Orlen szuka wiceprezesa ds. finansowych, energetyki i transformacji energetycznej oraz ds. prawnych i compliance.

Orlen nie ujawnia przyczyn odwołania

Zmiany w zarządzie Orlenu. Odwołano dwóch wiceprezesów

W środę, 27 sierpnia, Rada Nadzorcza Orlenu podjęła decyzję o odwołaniu Magdaleny Bartoś ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Artura Osuchowskiego ze stanowiska członka zarządu. Jak poinformował koncern w opublikowanym raporcie giełdowym, odwołania weszły w życie z końcem dnia.

Orlen nie podał oficjalnych przyczyn tych nagłych zmian. Biuro prasowe koncernu, w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej, poinformowało jedynie, że "Orlen nie komentuje decyzji rady nadzorczej".

Orlen już szuka zastępstwa za odwołanych prezesów

W opublikowanym komunikacie Orlen przekazał, że 28 sierpnia na stronie internetowej orlen.pl zostaną opublikowane ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska:

Wiceprezesa/wiceprezeski zarządu ds. finansowych.

Członka/członkini/wiceprezesa/wiceprezeski zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej.

Członka/członkini/wiceprezesa/wiceprezeski zarządu ds. prawnych i compliance.

Kto został odwołany z zarządu Orlenu?

Magdalena Bartoś dołączyła do zarządu Orlenu w kwietniu 2024 roku, obejmując stanowisko wiceprezesa ds. finansowych na początku maja. Wcześniej, w latach 2019-2023, była członkiem zarządu W.A.G. payment solutions a.s., gdzie odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie debiutu giełdowego Grupy Eurowag na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Pełniła również funkcje w spółce Paged oraz w PGE Polska Grupa Energetyczna. W latach 2007-2009 pracowała w Grupie Orlen, gdzie zajmowała się integracją obszaru finansów po akwizycji rafinerii w Możejkach na Litwie.

Artur Osuchowski, który w zarządzie Orlenu odpowiadał za zrównoważony rozwój i transformację energetyczną, w latach 2021-2024 zasiadał w zarządzie spółki Ege Kimya Polska, realizującej projekty w obszarze elektromobilności. Wcześniej, w latach 2008-2019, był członkiem zarządu Ciech, gdzie odpowiadał za zarządzanie Dywizją Sodową.

