Podatek PIT od sprzedaży nieruchomości – zasady

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku jej nabycia lub wybudowania oznacza obowiązek zapłaty podatku PIT. Danina wynosi 19 proc. i liczona jest od dochodu, czyli różnicy między ceną sprzedaży a kosztami jej uzyskania, powiększonej o odpisy amortyzacyjne.

Prawo przewiduje jednak zwolnienie, jeśli środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe – np. zakup nowego lokum, spłatę kredytu hipotecznego czy jego refinansowanie. W interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2022 r. minister finansów potwierdził, że spłata kredytu, także konsolidacyjnego lub refinansowego wraz z odsetkami, mieści się w katalogu takich wydatków. Pełne zwolnienie przysługuje, gdy cały przychód zostanie wydany na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat i odpowiednio udokumentowany.

Ulga meldunkowa – formalność, która kosztuje setki tysięcy złotych

Największe kontrowersje dotyczą tzw. ulgi meldunkowej, obowiązującej w latach 2007–2008. Pozwalała uniknąć podatku, jeśli podatnik był zameldowany w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy i złożył stosowne oświadczenie.

Problem polegał na tym, że obowiązek złożenia oświadczenia znalazł się w przepisach przejściowych. Wielu podatników nie miało świadomości tej formalności. Dziś fiskus domaga się od nich zaległości.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”: „- Małżeństwo z Białegostoku otrzymało wezwanie na 38 tys. zł, para z Mazur: 100 tys. zł, mieszkaniec Warszawy: aż 190 tys. zł. W niektórych przypadkach zobowiązanie sięgało prawie 250 tys. zł". Szacuje się, że problem dotyczy ponad 19 tys. osób.

Wyrok TK z 9 lipca 2025 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że uzależnienie zwolnienia od złożenia oświadczenia było niezgodne z Konstytucją. Wskazano, że samo zameldowanie przez rok powinno wystarczyć. Orzeczenie nie zostało jednak opublikowane. Rząd, powołując się na uchwałę z 18 grudnia 2024 r., kwestionuje zdolność TK do orzekania w obecnym składzie. W praktyce wyrok nie wywołuje skutków prawnych.

RPO: wyrok zasługuje na aprobatę

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. W swojej opinii podkreślił: „od strony merytorycznej wyrok i jego uzasadnienie zasługują na aprobatę. Słusznie wskazano, że ustawodawca naruszył Konstytucję, nie zapewniając podatnikom realnej możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej”. Jednocześnie RPO musiał wycofać się z postępowania ze względu na wadliwy skład orzekający.

Przedawnienie i egzekucje – problem systemowy

Nawet ewentualne wznowienie postępowań może nie przynieść efektu z powodu przedawnienia zobowiązań. Organy podatkowe mogą odmówić uchylenia decyzji, mimo stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów. RPO zwrócił się do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o zajęcie stanowiska i rozważenie działań chroniących ofiary ulgi meldunkowej. Bez systemowego rozwiązania tysiące podatników nadal mogą ponosić konsekwencje wadliwego prawa.

