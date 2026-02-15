Skarbówka ściga za starą ulgę! Nawet 250 tys. zł do oddania

2026-02-15 18:03

Ulga meldunkowa i podatek PIT od sprzedaży nieruchomości stały się dramatem ponad 19 tys. Polaków. Fiskus żąda nawet 250 tys. zł, choć 9 lipca 2025 r. TK podważył kluczowy warunek zwolnienia pisze serwis forsal.pl. Spór o publikację wyroku sprawia, że wezwania wciąż trafiają do podatników.

Tabliczka z napisem URZĄD SKARBOWY otoczona banknotami 100 złotowymi, symbolizująca problem z ulgą meldunkową i wysokimi podatkami PIT od sprzedaży nieruchomości, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

  • Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat wiąże się z 19% PIT, chyba że środki przeznaczy się na cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat.
  • Tzw. "ulga meldunkowa" (2007-2008) okazała się pułapką dla tysięcy osób, które nie złożyły wymaganego oświadczenia.
  • TK uznał wymóg oświadczenia za niekonstytucyjny, ale wyrok nie wszedł w życie z powodu sporu politycznego.
  • Tysiące podatników wciąż płaci wysokie kary, a RPO domaga się systemowego rozwiązania od ministra finansów.

Podatek PIT od sprzedaży nieruchomości – zasady 

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku jej nabycia lub wybudowania oznacza obowiązek zapłaty podatku PIT. Danina wynosi 19 proc. i liczona jest od dochodu, czyli różnicy między ceną sprzedaży a kosztami jej uzyskania, powiększonej o odpisy amortyzacyjne.

Prawo przewiduje jednak zwolnienie, jeśli środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe – np. zakup nowego lokum, spłatę kredytu hipotecznego czy jego refinansowanie. W interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2022 r. minister finansów potwierdził, że spłata kredytu, także konsolidacyjnego lub refinansowego wraz z odsetkami, mieści się w katalogu takich wydatków. Pełne zwolnienie przysługuje, gdy cały przychód zostanie wydany na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat i odpowiednio udokumentowany.

Ulga meldunkowa – formalność, która kosztuje setki tysięcy złotych

Największe kontrowersje dotyczą tzw. ulgi meldunkowej, obowiązującej w latach 2007–2008. Pozwalała uniknąć podatku, jeśli podatnik był zameldowany w sprzedawanym lokalu przez minimum 12 miesięcy i złożył stosowne oświadczenie.

Problem polegał na tym, że obowiązek złożenia oświadczenia znalazł się w przepisach przejściowych. Wielu podatników nie miało świadomości tej formalności. Dziś fiskus domaga się od nich zaległości.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”: „- Małżeństwo z Białegostoku otrzymało wezwanie na 38 tys. zł, para z Mazur: 100 tys. zł, mieszkaniec Warszawy: aż 190 tys. zł. W niektórych przypadkach zobowiązanie sięgało prawie 250 tys. zł".  Szacuje się, że problem dotyczy ponad 19 tys. osób.

Wyrok TK z 9 lipca 2025 r. 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że uzależnienie zwolnienia od złożenia oświadczenia było niezgodne z Konstytucją. Wskazano, że samo zameldowanie przez rok powinno wystarczyć. Orzeczenie nie zostało jednak opublikowane. Rząd, powołując się na uchwałę z 18 grudnia 2024 r., kwestionuje zdolność TK do orzekania w obecnym składzie. W praktyce wyrok nie wywołuje skutków prawnych.

RPO: wyrok zasługuje na aprobatę

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. W swojej opinii podkreślił: „od strony merytorycznej wyrok i jego uzasadnienie zasługują na aprobatę. Słusznie wskazano, że ustawodawca naruszył Konstytucję, nie zapewniając podatnikom realnej możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej”. Jednocześnie RPO musiał wycofać się z postępowania ze względu na wadliwy skład orzekający.

Przedawnienie i egzekucje – problem systemowy

Nawet ewentualne wznowienie postępowań może nie przynieść efektu z powodu przedawnienia zobowiązań. Organy podatkowe mogą odmówić uchylenia decyzji, mimo stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów. RPO zwrócił się do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o zajęcie stanowiska i rozważenie działań chroniących ofiary ulgi meldunkowej. Bez systemowego rozwiązania tysiące podatników nadal mogą ponosić konsekwencje wadliwego prawa.

