Oszustwo na KseF. Ministerstwo finansów ostrzega przed fałszywymi mailami

Oszustwo na KSeF! Do przedsiębiorców trafiają fałszywe maile

Do wielu przedsiębiorców trafiły maile, które rzekomo wysyłane są przez Urząd Skarbowy. Mail udaje "Powiadomienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego" - w treści można przeczytać pytanie o stopień przygotowania do korzysta z KSeF, a także propozycję szkoleń i wsparcia informacyjnego.

- Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami. Próbują wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, a także adresy i hasła do poczty elektronicznej - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak rozpoznać oszustwo?

Jak pisze Ministerstwo Finansów, oszuści wykorzystują adres e-mail, który jest podobny do maila rzeczywistego urzędu skarbowego - w tym wypadku Warszawa Praga, lub mazowiecki KAS. Od rzeczywistych ruszą się fałszywą literą.

Przykładowe fałszywe adresy to [email protected] (prawdziwy adres to [email protected]), czy www.mazowikie.kas.gov.pl (prawidłowy adres to www.mazowieckie.kas.gov.pl).

Co zrobić, jeśli otrzymasz taką wiadomość?

- Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych - pisze Ministerstwo Finansów.

W przypadku, gdy otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi nasze podejrzenia, lub ktoś zadzwonił podając sie pracownika KAS, resort finansów zaleca zadzwonić i wyjaśnić sytuację na infolinii KAS pod numerem 22 330 03 30.

- Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa - czytamy w komunikacie.

