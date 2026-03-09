Produkcja Ozempicu może kosztować zaledwie 3 dolary (zastrzyki) lub 16 dolarów (tabletki) miesięcznie, a ceny rynkowe są wielokrotnie wyższe.

Pacjenci płacą za lek znacznie więcej, np. 400 zł w Polsce, co ogranicza dostępność.

Wygasanie patentów od 2026 roku i brak patentów w wielu krajach otwierają drogę do tańszych zamienników.

Ile naprawdę kosztuje produkcja Ozempicu

Leki takie jak Ozempic i Wegovy zdobyły ogromną popularność w leczeniu otyłości oraz cukrzycy typu 2. Miliony pacjentów na całym świecie korzystają z terapii opartej na substancji semaglutyd, jednak koszt leczenia wciąż pozostaje bardzo wysoki.

Tymczasem nowe badania sugerują, że rzeczywisty koszt wytworzenia leku może być znacznie niższy, niż wskazują ceny w aptekach - pisze "Fakt". Analiza, której współautorem jest dr Andrew Hill z Uniwersytetu w Liverpoolu, pokazuje, że produkcja semaglutydu może kosztować jedynie około 3 dolarów, czyli w przybliżeniu 11 zł miesięcznie w przypadku zastrzyków.

— Te niskie ceny otwierają drzwi do światowego dostępu do niezbędnego leku — mówi dr Andrew Hill.

Według badaczy także nowsze preparaty w formie tabletek mogłyby być produkowane relatywnie tanio. Szacowany koszt wytworzenia takiej terapii wynosi około 16 dolarów, czyli blisko 59 zł.

Ceny Ozempicu w aptekach są wielokrotnie wyższe

Rzeczywistość rynkowa wygląda jednak zupełnie inaczej. Pacjenci płacą za terapię wielokrotnie więcej. W Stanach Zjednoczonych miesięczna kuracja kosztuje około 200 dolarów (ok. 730 zł). W Wielkiej Brytanii cena wynosi mniej więcej 120 funtów (ok. 590 zł), natomiast w Polsce pacjenci płacą średnio około 400 zł za miesiąc leczenia.

Semaglutyd na liście WHO i szansa na tańsze leki

Znaczenie semaglutydu potwierdziła także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która we wrześniu ubiegłego roku uznała tę substancję za lek podstawowej opieki zdrowotnej. Mimo to wielu pacjentów wciąż nie ma dostępu do terapii ze względu na wysokie ceny.

Sytuacja może się jednak zmienić. Badacze wskazują, że w 2026 roku wygasną kluczowe patenty na semaglutyd w 10 krajach, m.in. w Brazylii, Chinach, Indiach, RPA, Turcji, Meksyku i Kanadzie. Otwiera to drogę do produkcji tańszych leków generycznych. Co więcej, w około 150 innych państwach – głównie w Afryce – patenty na tę substancję w ogóle nie zostały zgłoszone. W sumie w 160 krajach żyje aż 69 proc. osób z cukrzycą typu 2 oraz 84 proc. ludzi z otyłością. Eksperci podkreślają, że pojawienie się tańszych odpowiedników może znacząco zwiększyć dostęp do leczenia.

PTNW - Miłosz Bembinow