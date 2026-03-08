Nowy limit renty wdowiej wynosi 5 935,47 zł brutto – to wzrost o prawie 300 zł względem poprzedniego progu.

Waloryzacja 5,3 proc. przyniesie niektórym seniorom ponad 150 zł więcej na rękę każdego miesiąca.

Sprawdź, czy Twoje świadczenia przekraczają nowy próg – ZUS automatycznie obniży wypłatę, jeśli tak jest.

Wniosek ERWD złożysz online przez PUE ZUS – bez wychodzenia z domu.

Renta wdowia od 1 marca 2026 – co się zmienia po waloryzacji?

Marcowa waloryzacja objęła wszystkie świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. Renta wdowia wzrosła o wskaźnik 5,3 proc. Mechanizm pozostaje bez zmian: wdowa lub wdowiec pobierają 100 proc. jednego świadczenia i 15 proc. drugiego. Najczęściej jest to własna emerytura plus renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Ważna informacja: od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. W 2026 r. nadal obowiązuje poziom 15 proc.

Nowy limit renty wdowiej: 5 935,47 zł brutto

Kluczowa zmiana to nowy ustawowy próg. Suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. Stąd nowy limit: 5 935,47 zł brutto (wcześniej było to 5 636,73 zł).

Limit działa automatycznie. Jeśli łączna kwota świadczeń przekroczy ten próg, ZUS obniży wypłatę o kwotę przekroczenia. Jeśli już jedno świadczenie samo w sobie przekracza 5 935,47 zł brutto – renta wdowia w ogóle nie przysługuje.

Kto powinien sprawdzić swoje wyliczenia?

osoby z łączną kwotą świadczeń powyżej 5 500 zł brutto,

osoby, które dopiero złożyły wniosek ERWD,

seniorzy otrzymujący świadczenie 1. lub 6. dnia miesiąca.

Ile wyniesie renta wdowia „na rękę" po 1 marca 2026?

Wzrost o 5,3 proc. przekłada się na podwyżki od kilkudziesięciu do ponad 150 zł miesięcznie netto. Poniżej przykładowe wyliczenia przy standardowych potrąceniach:

świadczenie 1 900–2 200 zł brutto → wzrost netto ok. 80–100 zł miesięcznie,

świadczenie 2 300–2 700 zł brutto → wzrost netto ok. 100–105 zł miesięcznie,

świadczenie 2 800–3 200 zł brutto → wzrost netto ok. 108–123 zł miesięcznie,

świadczenie 3 300–3 700 zł brutto → wzrost netto ok. 127–142 zł miesięcznie,

świadczenie 3 800–4 000 zł brutto → wzrost netto ok. 147–154 zł miesięcznie.

Im wyższe świadczenie, tym wyższa nominalna podwyżka. Pamiętaj jednak, że rzeczywisty przelew zależy od zaliczki na PIT i składki zdrowotnej.

Kto ma prawo do renty wdowiej w 2026 roku?

Renta wdowia to nie osobne świadczenie. To mechanizm łączenia dwóch świadczeń na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Warunki są ściśle określone:

osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

brak ponownego zawarcia małżeństwa.

Zawarcie nowego związku powoduje utratę prawa do renty wdowiej.

Z mechanizmu korzysta już ponad milion wdów i wdowców w Polsce.

Terminy wypłat ZUS – kiedy wyższa renta wdowia trafi na konto?

Podwyższone kwoty są wypłacane od 1 marca 2026 r. w standardowych terminach ZUS: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Nie trzeba składać nowego wniosku – waloryzacja odbywa się z urzędu.

Decyzja z przeliczeniem świadczenia zostanie przesłana pocztą lub udostępniona w profilu PUE/eZUS.

Formularz ERWD – jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Jeśli ktoś nie korzysta jeszcze z mechanizmu zbiegu świadczeń, musi złożyć formularz ERWD. Można to zrobić:

w placówce ZUS,

pocztą,

elektronicznie przez PUE/eZUS.

Wnioskodawca sam wskazuje wariant: 100 proc. własnej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie. Można też pozostawić wybór ZUS-owi.

Renta wdowia 2027 – co się zmieni?

Rok 2026 to ostatni rok obowiązywania 15-procentowego udziału drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 r. udział ten wzrośnie do 25 proc. Oznacza to zauważalny wzrost łącznych wypłat – o ile nie zadziała limit. Dlatego warto już teraz sprawdzić, czy łączna kwota Twoich świadczeń zbliża się do progu 5 935,47 zł brutto.

Podstawa prawna: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251 ze zm.)

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025