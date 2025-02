Skarbówka wysyła ważne pisma. Miliony Polaków je ignorują. Słono mogą za to zapłacić

Korespondencja z fiskusa

ePUAP, to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. W założeniu ta wirtualna platforma miała ułatwić kontakt obywateli z urzędami. Tyle teoria. W praktyce okazało się, że Polacy niechętnie korzystają z platformy. Wielu w ogóle tam nawet nie zagląda. Okazuje się jednak, że właściciel konta na ePUAP może ponieść poważne konsekwencje tego, że nie zagląda na platformę. Dlaczego? Okazuje się bowiem, że urzędy wykorzystują epUAP do korespondencji między nimi a petentem. Zatem mogą znajdować się tam m.in. informacje o niedopłatach, korektach, a nawet wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zignorowanie przesyłek może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Szczególnie teraz warto częściej zaglądać na platformę. 15 lutego rozpoczyna się coroczny sezon na rozliczenia z fiskusem. W tym okresie urzędy skarbowe intensyfikują komunikację z podatnikami, informując ich o wykrytych nieprawidłowościach, niedopłatach czy konieczności uzupełnienia dokumentacji. Osoby korzystające z ulg podatkowych - takich jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna czy internetowa - mogą otrzymać wezwanie do przedstawienia dodatkowych zaświadczeń, które potwierdzą prawo do odliczenia.

Brak odbioru pisma ze skarbówki

A co się stanie, jeśli ktoś nie wejdzie na platformę w tym czasie i nie zobaczy wiadomości ze skarbówki? Okazuje się, że może to skutkować odrzuceniem ulgi lub koniecznością ponownego składania deklaracji. W rezultacie zwrot nadpłaconego podatku nastąpi później niż mogłoby to nastąpić.

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) to formalne potwierdzenie odbioru, nawet jeśli pismo nie zostało otwarte. Brak reakcji grozi utratą prawa do odwołania, grzywną lub postępowaniem windykacyjnym. Regularne sprawdzanie ePUAP powinno być tak samo oczywiste jak kontrolowanie konta bankowego.

