Skarbówka zajmuje miliony na kontach firm! Nikt się jednak nie odwołuje

Firmy wysokiego ryzyka. System wyłapuje ich coraz więcej

Jak zwraca uwagę gazeta, w 2022 r. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) wskazał szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) "aż 50 tys. firm tzw. wysokiego ryzyka", które wykorzystują system bankowy do oszustw podatkowych.

"Za mocno podejrzanych o ten proceder szef KAS uznał 140 firm, blokując im na trzy miesiące 42 mln zł na 607 kontach bankowych" - stwierdza dziennik. Uszczuplenia podatkowe oszacowano na 175 mln zł - dodaje. "Dla porównania: w 2021 r. fiskus zablokował 70 mln zł na 791 kontach, a w 2020 r. 100 mln zł na 1 tys. rachunków" - wskazuje gazeta.

Przypomina, że system STIR ruszył w połowie 2018 r. Jego zadaniem jest lustracja systemu bankowego w celu wykrywania transakcji służących wyłudzeniom podatku VAT i innym oszustwom podatkowym. "W 2022 r. system monitorował 24,5 mln rachunków bankowych. Z tej puli zidentyfikował 50 tys. firm tzw. wysokiego ryzyka, najwięcej od początku istnienia STIR" - zaznacza "Puls Biznesu" ("PB"). Zauważa, że mimo największego kręgu podejrzanych pieniędzy zablokował najmniej.

Oszuści podatkowi mają coraz trudniej

Jak ocenia cytowany przez gazetę Jerzy Martini, doradca podatkowy, "oszustom podatkowym jest coraz trudniej, a proceder jest coraz mniej opłacalny". System STIR, jak dodaje, lustruje transakcje bankowe bardzo szeroko i niewiele się może przed nim ukryć.

"W 2022 r. zaobserwowano tendencję spadkową w przeprowadzaniu jednorazowych transakcji między podmiotami dokonującymi wyłudzeń skarbowych, co przekłada się bezpośrednio na wysokość środków na zablokowanych rachunkach” - napisał "PB", cytując biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Konta firm są blokowane. Mało kto wnosi skargę...

Według dziennika zaskakujące jest to, że niewiele firm, którym zablokowano konta, złożyło odwołanie. "Na 607 rachunków zajętych w 2022 r. do szefa KAS złożono tylko 48 skarg na przedłużenie blokad do trzech miesięcy" - wskazała gazeta. Zauważyła, że na 37 podtrzymanych decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego wpłynęło tylko 16 odwołań. "Sąd uchylił... jedną" - zaznaczył "PB".

Biuro prasowe MF, cytowane przez gazetę, komentuje, że "powyższa statystyka pokazuje, że działania w sprawach związanych z blokadami rachunków bankowych w zdecydowanej większości przypadków oceniane są przez sądy jako zasadne i prawidłowe".

Zdaniem - cytowanego - Przemysława Pruszyńskiego z Konfederacji Lewiatan, jeśli firmy, którym zablokowano pieniądze, niechętnie się odwołują, może to oznaczać, że decyzje o blokadzie były słuszne.

