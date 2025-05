Dzieci Solorza wygrały w sądzie. Co zrobi właściciel Polsatu?

Ograniczenia w 800 plus od 1 czerwca! ZUS wprowadza dodatkową weryfikację

Wzrost składek ZUS w 2026 roku nieunikniony?

Ministerstwo Finansów opublikowało Wieloletnie założenia finansowe na lata 2025-2029, w których zawarto prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2026. Jedną z kluczowych informacji jest prognozowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia, która ma bezpośredni wpływ na wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2026 ustalono na poziomie 9656 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jak wzrosną składki ZUS?

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 5793,60 zł. Na tej podstawie można wyliczyć, jak wzrosną poszczególne składki ZUS w 2026 roku:

* Składka emerytalna: 1130,91 zł (wzrost o 115,13 zł)

* Składka rentowa: 463,49 zł (wzrost o 47,19 zł)

* Składka chorobowa: 141,94 zł (wzrost o 14,45 zł)

* Składka wypadkowa: 96,75 zł (wzrost o 9,85 zł)

* Składka na Fundusz Pracy: 141,94 zł (wzrost o 14,45 zł)

Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej wyniosą 1975,03 zł, co oznacza wzrost o 201,07 zł (aż o 11,3%) w stosunku do roku 2025, kiedy to składki wynosiły 1773,95 zł.

Składka zdrowotna bez zmian?

Warto pamiętać, że powyższe kwoty nie uwzględniają składki zdrowotnej, która kalkulowana jest odrębnie i zależy od wybranej formy opodatkowania. Na razie nie zapowiada się na zmiany w sposobie jej obliczania.

- "W przyszłym roku nie wejdą w życie zapowiadane wcześniej zmiany w sposobie kalkulowania składki zdrowotnej. Oznacza to, że w 2026 roku przedsiębiorcy będą opłacać składkę zdrowotną na takich samych zasadach, jak obecnie" - czytamy w dokumencie.

Oznacza to, że nową wartość składki zdrowotnej dla niektórych grup przedsiębiorców (np. ryczałtowców) poznamy dopiero za kilka miesięcy.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.