Spis treści

Nowe warunki 800 plus dla ukraińskich rodzin

Zakład Ubezpieczeń Społecznych radykalnie zmienia zasady wypłacania świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy. Największą nowością jest wprowadzenie obowiązku edukacji dziecka w polskim systemie oświaty jako warunek otrzymania wsparcia finansowego.

Od czerwca 2025 roku ukraińskie dzieci będą mogły otrzymać 800 plus tylko wtedy, gdy będą spełniać obowiązek przygotowania przedszkolnego lub szkolnego w placówkach należących do polskiego systemu edukacji. Oznacza to, że świadczenie przysługiwać będzie wyłącznie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół zlokalizowanych na terenie Polski.

Automatyczna weryfikacja przez ZUS

Nowy system weryfikacji będzie działał w pełni automatycznie. ZUS samodzielnie sprawdzi w Systemie Informacji Oświatowej, czy dziecko obywatela Ukrainy uczęszcza do polskiej placówki edukacyjnej. Rodzice nie będą musieli dostarczać dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń ze szkół czy przedszkoli.

Jak wyjaśnia Grzegorz Dyjak z centrali ZUS, weryfikacja nastąpi zarówno przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, jak i przy jego wypłacie. Dotyczy to dzieci, których pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy

Zmiany w wypłacaniu 800 plus dla obywateli Ukrainy zostały przegłosowane już w lipcu 2024 roku w ramach nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednak ich wejście w życie zaplanowano na 1 czerwca 2025 roku, co pokrywa się z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego.

Dotychczas wystarczające było przebywanie rodzica wraz z dzieckiem na terenie Polski. Świadczenie przestawało przysługiwać dopiero po opuszczeniu kraju przez całą rodzinę. Nowe regulacje znacznie zaostrzają te warunki.

Dalsze zmiany "800 plus" już w przygotowaniu

Rząd nie kończy na wprowadzeniu wymogu edukacji w polskich szkołach. W połowie 2025 roku ma zostać przedstawiony kolejny projekt ustawy dotyczący 800 plus dla obywateli Ukrainy, który wprowadzi jeszcze bardziej restrykcyjne warunki.

Planowane zmiany obejmują:

warunek stałego zamieszkiwania na terenie Polski,

powiązanie wypłaty świadczenia z podjęciem pracy przez rodzica w Polsce.

Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, to najprawdopodobniej wejdą w życie od nowego roku świadczeniowego, czyli najwcześniej w czerwcu 2026 roku.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.