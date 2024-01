Składki ZUS 2024 ostro w górę. O tyle więcej zapłacą firmy

Duża sieć sklepów budowlanych do likwidacji

Składka zdrowotna 2024. Znamy już dane GUS decydujące o stawce

Czynnikiem decydującym o wysokości składki zdrowotnej ryczałtowców w danym roku jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Jednocześnie stosuje się mnożnik 9%.

Progi składki zdrowotnej ryczałtowców są ustalane w zależności od rocznego przychodu:

do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia

od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia

powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia

Stawki składki zdrowotnej 2024 na ryczałcie

do 60 000 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4660,71 zł x 9%)

pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7767,85 zł x 9%)

powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13982,13 zł x 9%)

Jak wzrosła składka zdrowotna? Jakie jest średnie wynagrodzenie ujawnione przez GUS?

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku wzrośnie o 43,30 zł; 72,18 zł lub 129,91 zł w skali miesiąca.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami zysku, to 8032,96 zł brutto, to ok. 5 800 zł netto.

