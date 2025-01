Sklepy się zamykają. Zyskują duże sieci handlowe

Ryanair nie dogadał się z polskim lotniskiem. Co dalej?

30 sklepów dziennie do likwidacji

Jak podaje dziennik, "po ubiegłorocznych zmianach w Polsce działa wciąż 367,1 tys. stacjonarnych sklepów – wynika z szacunków firmy Dun & Bradstreet, które "Rzeczpospolita" poznała jako pierwsza". Tylko w ostatnim roku swoją działalność zamknęło lub zawiesiło 11 tys. tradycyjnych sklepów detalicznych, nieco ponad 30 każdego dnia. To już siódmy rok z rzędu, kiedy z polskiego rynku znikają sklepy. Jakie są powody likwidacji sklepów?

Przede wszystkim niezwykle niska rentowność handlu detalicznego, coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wojna cenowa największych sieci handlowych - wylicza Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.

Ekspert dodaje też, że do tego przyczynia się do tego również rosnąca popularność sklepów internetowych, co zauważalne jest przede wszystkim w sprzedaży elektroniki, AGD, sklepach odzieżowych czy obuwniczych.

Wolimy zakupy w sieci

Z kolei Emil Walczak dyrektor ds. wdrożeń i kluczowych klientów w BaseLinke mówi "Rz", że Polska jest jednym z najszybciej rosnących rynków e-commerce w Europie. Konsumenci coraz chętniej robią zakupy online, kupując nie tylko elektronikę czy rzeczy do domu i ogrodu, ale też sięgając po produkty typowo spożywcze.

Jak podkreślają eksperci duże sieci handlowe, takie jak Biedronka czy Lidl, wykorzystują tę sytuację, systematycznie zwiększając liczbę swoich placówek, oferując szeroki asortyment i konkurencyjne ceny, co przyciąga klientów kosztem mniejszych sklepów.