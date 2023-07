Skorzystasz z klimatyzacji w aucie i zapłacisz karę! 2000 zł za klimę w czasie w postoju

Słynna amerykańska firma musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Co się stało?

Kara za klimatyzację na postoju

Kierowcom we Włoszech przyłapanym na gorącym uczynku, czyli w stojącym samochodzie z włączoną klimatyzacją nie pozostaje nic innego jak tylko liczyć na zrozumienie ze strony służb porządkowych. Ale trzeba też mieć na uwadze to, że policjanci będą trzymać się litery prawa i dotkliwy upał nie będzie okolicznością łagodzącą.

Zgodnie z kodeksem drogowym zabronione jest pozostawianie włączonego silnika w stojącym na samochodzie lub podczas dłuższego postoju po to, by korzystać z klimatyzacji. To zaś oznacza w praktyce, że zawsze kiedy zjeżdża się na pobocze ulicy, czy drogi albo na plac czy parking, należy wyłączyć silnik, a zatem także klimatyzację.

Nie dotyczy to postoju na czerwonym świetle oraz w korku ulicznym i zatrzymania auta na chwilę, by umożliwić pasażerowi wyjście z niego lub wejście. Przepis ten został wprowadzony w 2007 roku w trosce o środowisko. Kara za jego złamanie wynosi od 223 do 444 euro.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.